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影／臨時併排停車不想移 台中外配女不斷推警察被法辦
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一名女子前晚在豐原區違規併排停車，員警到場要求移置，她不配合反而情緒激動多次推警察，她丈夫在場目擊氣得大罵「台灣不是這樣的啦」，警方仍依社維法和妨害公務送辦。
台中市豐原警分局本月2日晚上9點35分獲報，豐原區中正路有車輛違規停車情事，頂街派出所巡邏員警到場處理，請40歲王姓女駕駛配合移置臨時併排車輛，王女拒不配合，員警走到轎車左前車門，請她出示證件配合查證，王女甚至駕車左切逼近員警身體，顯有妨害公務之虞。
現場民眾拍片上網，影片中女子情緒激動，不滿員警勸導，多次推員警，她丈夫獲報趕到現場，本來要調解，並解釋妻子是外配，不懂台灣法律，當他看到妻子推警察，怒罵妻「台灣不是這樣的啦」。
豐原分局警詢後，依社會秩序維護法和妨害公務送辦；另併排臨停的部分，依道路交通管理處罰條例第55條第4款告發。
警方呼籲，警察對維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。
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