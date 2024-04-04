三芝男整地除草 左腳遭耕耘機捲入變形
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吳姓男子昨天下午在新北市三芝區根德水車公園附近除草整地，不慎左腳遭耕耘機捲進機器內。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視吳男左腳變形，緊急協助送醫急救，沒有生命危險。
據了解，吳姓男子（57歲）昨天下午4時26分左右使用耕耘機，準備整理新北市三芝區根德水車公園附一塊土地，過程中吳男疑因使用不當，導致左腳捲進耕耘機內，痛得大喊呼救。
新北市消防局獲報出動各式搶救車輛2車、消防員6人趕抵，檢視吳男左腳變形、意識清楚。救護人員協助處理患部包紮、止血，旋即送醫急救，所幸沒有生命危險。
新北市消防局第三救災救護大隊大隊長陳志德提醒，民眾發生危急事件或患部出現大失血狀況，應保持冷靜，以乾淨衣物、布，先行加壓止血，並將患處抬高過於心臟位置，立即撥打119報案。
民眾報案過程，除須詳述報案地址及所需協助外，待救者也要保持冷靜，並聽從消防局人員指示，以利消防人員救援，避免錯過黃金救援時間。
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