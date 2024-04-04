高雄暗夜惡火！1家7口1死6傷 疑轎車起火釀災

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高雄市仁武區永新四街昨天深夜發生火警，造成1家三代7口人1死6傷，宜姓屋主的次子送醫不治，初步了解，疑停放門口的轎車起火釀災，警方暫排除人為縱火，確實起火原因仍待消防局火調鑑定。

昨天深夜11時22分許，高雄市消防局獲仁武區永新四街住宅發生火警，出動22車53人趕往搶救，消防隊到場時見宜家透天3樓冒出濃煙，車庫起火，濃煙火舌竄出，立即布線灌救，消防隊切割鐵門滅火，但車庫內轎車、機車燃燒，火勢猛烈，宜家人受困屋內，火勢波及鄰宅，直到昨晚11時38分控制火勢，救出宜家三代7口，直到昨天深夜11時46分撲滅火勢。

宜家7口人分別經救護車，送往高雄榮總、健仁和高醫急救，但是屋主宜姓老翁（76歲）的次子宜姓男子（48歲）獲救時已無生命跡象，送醫後仍不治。傷者包括宜姓屋主和他的妻子（70歲）、長子（52歲）、長媳（53歲）及分別29歲、15歲的孫女，都因吸入性嗆傷治療。

據鄰居向警、消說，昨天深夜聽見屋外有「碰、碰」聲響，聞到煙味道，外出查看，便發現宜家門前車庫起火，冒出濃煙才趕緊求救，但是火一下子就非常大，連他家也燒到。