快訊

影／花蓮強震驚悚鏡頭！倒車躲地震 下一秒驚見前車遭巨石撞落邊坡

10縣市有感！上午9時29分花蓮壽豐規模4.8淺層地震 最大震度3級

好消息！花蓮強震受困仁和礦區中和礦場 空勤直升機今早吊掛救出6人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄仁武透天厝深夜竄火 疑電動車充電冒火釀1死6傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

高雄仁武區永新四街一棟民宅昨天晚間11時許竄火，火勢猛烈，屋主一家7口一度受困，高雄市消防局派遣17車26人到場灌救，火勢約耗時20分鐘撲滅，受困7人疑吸入濃煙嗆傷，獲救後隨即送醫，6人意識清醒，其中1人意識模糊，送醫急救後不治，詳細起火原因由警消釐清。

警方調查，該間民宅為宜姓屋主夫妻與長子、長媳、次子及兩名孫女共7人同住。

昨深夜11時23分許，火勢疑從一樓冒出，因車庫停放機車、汽車，火勢延燒後猛烈，宜男一家七口一度受困房間內，消防局獲報後派出22車53人到場，火勢約20分鐘撲滅。

警消從屋內將受困的屋主7人救出，7人均受吸入性嗆傷，脫困時意識清楚，送醫後無生命危險，但宜家次子（48歲）疑吸入過多濃煙，獲救時已無意識，送醫急救後不治。

據了解，宜家一樓車庫昨晚疑在幫電動車充電，起火點疑從電動車引起，因車庫停放汽機車，火勢延燒後伴隨大量濃煙，正巧宜家7口正在熟睡，逃生不及才受困於2、3樓房間內，詳細起火原因正待進一步釐清。

高雄仁武區永新四街民宅竄火，屋主一家七口一度受困，獲救後送醫，其中一人意識模糊，送醫不治。記者張議晨／翻攝
高雄仁武區永新四街民宅竄火，屋主一家七口一度受困，獲救後送醫，其中一人意識模糊，送醫不治。記者張議晨／翻攝
高雄仁武區永新四街民宅竄火，屋主一家七口一度受困，獲救後送醫，其中一人意識模糊，送醫不治。記者張議晨／翻攝
高雄仁武區永新四街民宅竄火，屋主一家七口一度受困，獲救後送醫，其中一人意識模糊，送醫不治。記者張議晨／翻攝

火災 電動車 高雄市

延伸閱讀

高雄仁武民宅深夜竄火 受困7人獲救送醫1人意識模糊

火舌竄出濃煙駭人！東華大學實驗室火警爆炸 自早上8點延燒至今

東華大學理工學院火警 現場濃煙瀰漫

高雄仁武區倉庫今早竄火 警消動員大批人車灌救

相關新聞

台東「1314號的藍」婦人踩空送醫 南迴藝術季第3起事故

台東南迴藝術裝置藝術再傳意外，1名台中50歲婦人在「1314號的藍」拍照打卡時，不慎踩空跌落5公尺斜坡，臀部著地導致挫傷...

高雄仁武透天厝深夜竄火 疑電動車充電冒火釀1死6傷

高雄仁武區永新四街一棟民宅昨天晚間11時許竄火，火勢猛烈，屋主一家7口一度受困，高雄市消防局派遣17車26人到場灌救，火...

高雄仁武民宅深夜竄火 受困7人獲救送醫1人意識模糊

高雄仁武區永新四街一棟民宅昨天晚間11時許竄火，火勢猛烈，屋主一家七口一度受困，高雄市消防局派遣17車26人到場灌救，火...

廣角鏡／3C倉庫 悶燒4小時

台北市長安東路一段一棟六層樓高建物四樓，昨天上午疑貨架倒塌，不明原因起火燃燒，因現場倉庫存放筆記型電腦零件及鋰電池，火勢...

連鎖店傳火鍋有蟲 稽查發現蟑螂

台中南屯某連鎖火鍋文心店被食客爆料，稱上月底在店內用餐，驚見「火鍋裡都是蟲！」完全沒食欲。業者表示，店內選用有機蔬菜，在...

台3線九如往屏東電線桿遭大車勾到倒塌 車道上一度塞車

屏東縣台3線九如鄉往屏東市方向，今傍晚5點24分，九如鄉公所接獲民眾反映，大貨車行經時勾到一旁路燈電線，導致電線桿倒塌橫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。