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高雄仁武透天厝深夜竄火 疑電動車充電冒火釀1死6傷
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高雄仁武區永新四街一棟民宅昨天晚間11時許竄火，火勢猛烈，屋主一家7口一度受困，高雄市消防局派遣17車26人到場灌救，火勢約耗時20分鐘撲滅，受困7人疑吸入濃煙嗆傷，獲救後隨即送醫，6人意識清醒，其中1人意識模糊，送醫急救後不治，詳細起火原因由警消釐清。
警方調查，該間民宅為宜姓屋主夫妻與長子、長媳、次子及兩名孫女共7人同住。
昨深夜11時23分許，火勢疑從一樓冒出，因車庫停放機車、汽車，火勢延燒後猛烈，宜男一家七口一度受困房間內，消防局獲報後派出22車53人到場，火勢約20分鐘撲滅。
警消從屋內將受困的屋主7人救出，7人均受吸入性嗆傷，脫困時意識清楚，送醫後無生命危險，但宜家次子（48歲）疑吸入過多濃煙，獲救時已無意識，送醫急救後不治。
據了解，宜家一樓車庫昨晚疑在幫電動車充電，起火點疑從電動車引起，因車庫停放汽機車，火勢延燒後伴隨大量濃煙，正巧宜家7口正在熟睡，逃生不及才受困於2、3樓房間內，詳細起火原因正待進一步釐清。
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