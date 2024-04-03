快訊

大谷翔平掃颱風尾？日網友關注台灣災情 轟節目報導時間太短

強震橋梁猛晃台人「1反應」影片瘋傳 外國網友驚：設計品質真好

花蓮大地震／歷時逾8小時救出受困「33歲女老師」遺體 明早6點繼續搜救

花蓮大地震／「小姐帶您回家！」 花蓮大地震罹難女老師搜救畫面曝

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣消防局特搜大隊隊員狹小侷限空間內發現康姓女老師，合力將康女遺體移置到長背板上。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局特搜大隊隊員狹小侷限空間內發現康姓女老師，合力將康女遺體移置到長背板上。圖／屏東縣消防局提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震，花蓮市天王星大樓康姓女老師受困超過12小時後，晚間9點10分，屏東縣消防局特搜隊員在狹小空間內，康女的遺體移出，康女身上還背著黃色背包，人被壓在風管與水泥下，消防隊員在過程中也對康女喊「小姐帶您回家了」，將康女的遺體移置到長背板上後，接力抬出。

屏東縣消防局特搜大隊今中午抵達花蓮後，與高雄市、台東縣、花蓮縣組成聯合搜救隊進入天王星大樓搜尋受困者，3日下午3點半，屏縣特搜人員用影音探測器發現受困者康女的頭髮，確認康女位置，康女被壓在梁柱下，初判已無生命徵象。

由於天王星大樓持續有傾斜狀況，有倒塌疑慮，搜救計畫往側邊破壞接近，需花較多時間，終在晚間9點10分，特搜人員將康女的遺體接力抬出，現場空間侷限狹小，過程中，消防隊員過程中對康女喊「小姐帶您回家了」、「帶您回去了」，搜救人員接力將康女遺體抬出後，送往殯儀館。

屏東縣消防局特搜大隊隊員狹小侷限空間內發現康姓女老師遺體，接力抬出。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局特搜大隊隊員狹小侷限空間內發現康姓女老師遺體，接力抬出。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局特搜大隊隊員狹小侷限空間內發現康姓女老師遺體，接力抬出。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局特搜大隊隊員狹小侷限空間內發現康姓女老師遺體，接力抬出。圖／屏東縣消防局提供

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

花蓮大地震／今晚最新統計！強震釀全台9死、1011人傷

花蓮大地震／歷時逾8小時救出受困花農女師遺體 花蓮消防明早6點繼續搜救

花蓮大地震／結束天王星大樓救援 罹難康姓女住戶被挖出

花蓮大地震／受困天王星大樓超過12小時 康姓女老師救出已無生命跡象

相關新聞

花蓮大地震／「小姐帶您回家！」 花蓮大地震罹難女老師搜救畫面曝

0403花蓮大地震，花蓮市天王星大樓康姓女老師受困超過12小時後，晚間9點10分，屏東縣消防局特搜隊員在狹小空間內，康女...

花蓮大地震／找到了！太魯閣晶英50名員工失聯 3人徒步回飯店報平安

花蓮今天發生大地震，花蓮太魯閣晶英酒店有50名員工，分乘4輛小巴上山途中失聯，其中3人晚間徒步走回飯店，回報人員平安，表...

花蓮強震後…玉山西側崩塌！鄭明典曝「煙塵升起」畫面示警：別往山裡走

今（3）日上午7時58分花蓮發生芮氏規模7.2的強震，全台明顯搖晃。上午，一群登山客登上玉山主峰時便遇到強震，嚇得直呼「人生差點沒了」，還有山友拍到玉山主峰往玉山南峰稜線上，出現山石滑落的現象。而鄭明典晚間則在臉書貼出玉山主峰「煙塵升起」照片，表示已出現崩塌情況，示警民眾近期「暫時不要往山裡走」。...

花蓮大地震／角度再增5度！天王星大樓持續傾斜 指揮所後退至200公尺

花蓮市天王星9層高大樓今天上午被強震影響，整棟大樓傾斜，目前還有一名康姓女子受困，救災人員持續搶救。但大小餘震不斷，大樓...

花蓮大地震／印度總理莫迪：與台灣人民同在

對於花蓮外海今發生強震，造成全台多人傷亡，印度總理莫迪今在社群平台上公開向台灣表達誠摯哀悼。他表示，對於台灣有人在地震中...

花蓮大地震／今晚最新統計！強震釀全台9死、1011人傷

0403花蓮大地震至今晚10時已知全台9死1011人受傷，尚有143人受困待救，且因基地台受損80座，僅修護30座，尚有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。