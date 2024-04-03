花蓮大地震／「小姐帶您回家！」 花蓮大地震罹難女老師搜救畫面曝
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0403花蓮大地震，花蓮市天王星大樓康姓女老師受困超過12小時後，晚間9點10分，屏東縣消防局特搜隊員在狹小空間內，康女的遺體移出，康女身上還背著黃色背包，人被壓在風管與水泥下，消防隊員在過程中也對康女喊「小姐帶您回家了」，將康女的遺體移置到長背板上後，接力抬出。
屏東縣消防局特搜大隊今中午抵達花蓮後，與高雄市、台東縣、花蓮縣組成聯合搜救隊進入天王星大樓搜尋受困者，3日下午3點半，屏縣特搜人員用影音探測器發現受困者康女的頭髮，確認康女位置，康女被壓在梁柱下，初判已無生命徵象。
由於天王星大樓持續有傾斜狀況，有倒塌疑慮，搜救計畫往側邊破壞接近，需花較多時間，終在晚間9點10分，特搜人員將康女的遺體接力抬出，現場空間侷限狹小，過程中，消防隊員過程中對康女喊「小姐帶您回家了」、「帶您回去了」，搜救人員接力將康女遺體抬出後，送往殯儀館。
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