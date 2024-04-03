疑遭洋流帶離外海游不回 70歲風帆船玩家無力趴船上待援

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朱姓男子今天下午前往新北市林口區台15線道海上玩風帆船，疑因受洋流影響被帶往外海方向，朱男試圖游回岸上，疑因體力透支而趴在船上等待救援。新北市消防局獲報趕抵，朱男已由海巡人員協助護送上岸，檢視他沒有外傷無需就醫，抄登資料讓其離去。

據了解，朱姓男子（70歲）今天下午在新北市林口區台15線道外海附近玩風帆船，疑似因受洋流影響，人船被帶往外海方向，朱男試圖滑回岸上，卻因體力透支，只能趴在船上等待救援。

新北市消防局獲報出動個搶救車輛3車、消防員9人趕抵現場，朱男已被海巡人員救起，安置在林口火力發電廠卸煤碼頭。經救護人員檢視朱男沒有外傷、身體沒有失溫，由警方抄登資料後讓其離去。