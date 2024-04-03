台南透天民宅頂樓竄火舌 延燒兩戶2人及時逃出

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台南市南區三官路7巷內3間4樓鐵皮加蓋民宅，今天下午近4點突然起火冒出大量濃煙，消防人員到場後連忙拉水線上樓滅火，火勢約在15分鐘後控制、撲滅，屋內人員都已及時疏散出來。消防人員說，主要都是燒到4樓頂，至於起火原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心於今天下午3點56分接獲民眾報案，南區三官路7巷內四樓鐵皮加蓋民宅，四樓頂樓處有火煙，經屋主確認無受困，中心遣德興等分隊共計17車39人前往搶救，德興消防分隊於下午4點3分到場後出水，火勢於4點11分控制。

據了解，柯姓男住戶和另一戶阿嬤都及時疏散出來，第3戶則無人在家，消防人員破壞鐵捲門後進入屋內搶救，及時控制火勢未再延燒。