快訊

大漢技術學院突襲式宣布停辦 教團籲教育部解散董事會

花蓮強震天王星大樓受困者是「花蓮女中老師」 屋內救難畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄前鎮大貨車失控撞賓士 波及10車、路邊燈桿釀4傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

高雄市前鎮區漁港路今天下午發生多輛車車禍，大貨車司機陳姓男子在路口撞上1輛轎車後失控，連撞行駛中的小貨車及轎車，衝撞路邊撞斷燈桿後，在推撞停路邊的轎車，造成4人受傷、10輛汽機車受損，肇事原因由警方調查中。

今天下午2時55分，大貨車司機陳姓男子（55歲）開車行經前鎮區漁港路與和祥街口，與張姓男子（72歲）駕駛的小貨車發生車禍，小貨車在路口側翻，張姓男子受困車內。

但是，陳姓男子駕駛大貨車因此失控，再撞上1對夫婦所乘的賓士轎車，以及許姓男子的轎車，2轎車分別車頭、車尾凹陷損毀，另1名機車騎士也被撞，機車騎士及時跳車閃避，才沒受傷。大貨車直衝向路邊，撞倒2座燈桿，再撞上停路邊的5輛轎車才停車。

警、消據報，將小貨車張姓司機、乘賓士轎車的夫婦，以及另輛轎車的許姓男子等4人，分別送阮綜合醫院和小港醫院急救，4人擦挫傷、意識清楚，無生命危險。肇事原因由警方調查中。

大貨車撞斷燈桿，再撞上路邊停車的5輛轎車及貨車後才停下。記者林保光／翻攝
大貨車撞斷燈桿，再撞上路邊停車的5輛轎車及貨車後才停下。記者林保光／翻攝
小貨車在路口被撞翻覆。記者林保光／翻攝
小貨車在路口被撞翻覆。記者林保光／翻攝
小貨車被撞側翻。記者林保光／翻攝
小貨車被撞側翻。記者林保光／翻攝
大貨車撞斷燈桿，再撞上路邊停車的5輛轎車及貨車後才停下。記者林保光／翻攝
大貨車撞斷燈桿，再撞上路邊停車的5輛轎車及貨車後才停下。記者林保光／翻攝

失控 車禍

延伸閱讀

高雄前鎮漁港路大型車禍 大貨車追撞3車「90度翻覆」原因不明

前鎮廢棄市場遭拆！攤商控未獲補償金 議員籲市府出面

0403花蓮大地震 蘇花公路落石砸中貨車駕駛1死1重傷

0403花蓮大地震／蘇花路廊落石砸中轎車、路人骨折！全線封閉「只出不進」

相關新聞

火舌竄出濃煙駭人！東華大學實驗室火警爆炸 自早上8點延燒至今

國立東華大學理工一館驚傳火警，起火位置疑似是4樓實驗室，現場傳出爆炸聲，消防人員趕往現場，因1、2、3樓存放禁水性物質，...

台南透天民宅頂樓竄火舌 延燒兩戶2人及時逃出

台南市南區三官路7巷內3間4樓鐵皮加蓋民宅，今天下午近4點突然起火冒出大量濃煙，消防人員到場後連忙拉水線上樓滅火，火勢約...

影／高雄前鎮大貨車失控撞賓士 波及10車、路邊燈桿釀4傷

高雄市前鎮區漁港路今天下午發生多輛車車禍，大貨車司機陳姓男子在路口撞上1輛轎車後失控，連撞行駛中的小貨車及轎車，衝撞路邊...

影／疑花蓮強震所致...東華大學實驗室爆炸悶燒近整日 1原因消防搶救困難

花蓮今天上午7時58分左右發生7.2級地震，國立東華大學理工一館4樓實驗室事發不久後也傳火警，因館內存有禁水性物質，搶救...

高雄前鎮漁港路大型車禍 大貨車不明原因追撞3車

高雄市前鎮區漁港路今天下午傳出車禍，至少4輛貨車、貨櫃車與轎車追撞車禍，有1輛貨車翻覆，司機受困，確實肇事原因，警方正查...

包裹寄廢棄沙發、水塔成斷點 白牌車司機賺外快幫詐騙下場慘

檢警去年7月間發現，詐騙集團成員以高額代價委託白牌車司機超商領取被害人所寄內含金融卡包裹，送貨至指定鄉間道路旁廢棄沙發或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。