影／高雄前鎮大貨車失控撞賓士 波及10車、路邊燈桿釀4傷

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高雄市前鎮區漁港路今天下午發生多輛車車禍，大貨車司機陳姓男子在路口撞上1輛轎車後失控，連撞行駛中的小貨車及轎車，衝撞路邊撞斷燈桿後，在推撞停路邊的轎車，造成4人受傷、10輛汽機車受損，肇事原因由警方調查中。

今天下午2時55分，大貨車司機陳姓男子（55歲）開車行經前鎮區漁港路與和祥街口，與張姓男子（72歲）駕駛的小貨車發生車禍，小貨車在路口側翻，張姓男子受困車內。

但是，陳姓男子駕駛大貨車因此失控，再撞上1對夫婦所乘的賓士轎車，以及許姓男子的轎車，2轎車分別車頭、車尾凹陷損毀，另1名機車騎士也被撞，機車騎士及時跳車閃避，才沒受傷。大貨車直衝向路邊，撞倒2座燈桿，再撞上停路邊的5輛轎車才停車。