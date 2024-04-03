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花蓮強震天王星大樓受困者是「花蓮女中老師」 屋內救難畫面曝光

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影／疑花蓮強震所致...東華大學實驗室爆炸悶燒近整日 1原因消防搶救困難

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮今天上午7時58分左右發生7.2級地震，國立東華大學理工一館4樓實驗室事發不久後也傳火警，因館內存有禁水性物質，搶救困難，目前現場持續悶燒，稍早也傳出爆炸，消防人員暫時下撤。救災人員研判，實驗室火警疑與地震有關。

花蓮警方與消防今天上午7時58分獲報，東華大學理工一館教室有悶燒情況，由於不是上課時間，救災人員趕赴現場查看，教室沒有師生，實驗室也未傳人員受困，僅部分學生在館舍附近觀望，員警見狀隨即勸離；救災人員初步掌握實驗室在事發當下無學生做實驗，實驗室也無化學實際進行中，由於事發時間與大地震相近，推測是強震引起實驗室內化學物品倒翻，化學反應引起悶燒，暫時排除人為，無人員傷亡。

救災人員表示，火警發生後，空氣中有刺鼻酸味，疑似是化學氣體，因此有請南投毒化中心支援，也呼籲附近居民暫時緊閉門窗，避免身體不適。

目擊者向救災人員表示，事情發生突然，地震才停不久，警鈴就大響，系統訊息不斷提醒趕快疏散，空氣中則是瀰漫一股刺鼻酸味，即使戴了2層口罩還是問得到，雖然身體沒有不適，但聞久了還是覺得不舒服。

事請發生在上午近8時，雖然還沒到上課時間，但許多學生見實驗室失火，也聚集到館舍外圍觀望，員警不斷勸離，最後是拉起封鎖線維護安全。

國立東華大學實驗室在大地震後起火悶燒，火勢從早上持續到現在未滅。記者陳俊智／翻攝
國立東華大學實驗室在大地震後起火悶燒，火勢從早上持續到現在未滅。記者陳俊智／翻攝

地震 東華大學 花蓮

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