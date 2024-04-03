0403花蓮大地震／愛妻受困電梯！北市老翁急赴警局求援 大安警消助脫困

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今天早上發生0403花蓮大地震後，一名老翁慌忙跑進台北市大安區敦化南路派出所求救，原來他的妻子受困電梯，警方連忙趕到現場救人。

早上8時10分，吳姓老翁慌張跑進大安分局敦化南路派出所報案，他的妻子吳姓老婦(82歲)受困仁愛路4段27巷內一處大樓電梯，所長呂政隆獲立即派遣警員陸冠傑、黃一展到場查看，現場確認老婦安全無虞後，持續在電梯外安撫老婦情緒，同時聯繫勤務指揮中心通報119協助，同步聯繫電梯公司派遣維修人員，最後有驚無險2小時內順利將老婦從電梯內解救出來。

吳姓老婦今早出門購物後，返家搭乘自家大樓電梯，電梯卻因臨時突發地震故障，老婦受困2至3樓間電梯中，幸好電梯內手機仍有訊號可求救，吳姓老翁接到妻子電話，立即狂奔至派出所報案，派出所派遣警力前往，現場因大小不一的餘震不斷，老夫婦情緒都相當緊張。

所長呂政隆隨後也前往現場耐心安撫，會同消防人員及電梯公司人員合力將電梯打開，順利協助老婦脫困，救護人員評估老婦身體狀況無礙，讓她返家休息。老夫婦對這次救援感到暖心，頻頻向所長呂政隆及在場警察、消防人員及電梯公司維修人員鞠躬致謝。

商品推薦