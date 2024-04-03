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北市某國小畢業旅行嘉縣餐廳用餐 師生疑食物中毒結果曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

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北市某國小逾200名師生3月初南下畢業旅行，到台南七股、高雄旅遊用餐，晚餐在嘉義縣太保市某餐廳用餐，7日凌晨1名教師及5名學童嘔吐、肚痛，到嘉義基督教醫院就醫，疑食物中毒；嘉縣市衛生局分別採病人糞便、廚師手部、食材廚具等檢體送驗，檢驗結果諾羅病毒惹禍，學生接觸感染，排除食物中毒，讓衛生局鬆了一口氣。

嘉義市衛生局說，200名師生3月初到台南七股及高雄旅遊、用餐，晚餐在嘉縣太保市某餐廳用餐，7日凌晨陸續有1名教師及5名學童，出現嘔吐、肚痛，到嘉義基督教醫院就醫，經治療後都已出院。

院方採集病人糞便檢體，嘉市衛生局送衛福部疾管署檢驗，通報嘉義縣衛生局到師生用餐的餐廳採樣食物、衛生環境樣本檢驗。嘉市衛生局說，病人糞便檢體檢驗結果諾羅病毒；嘉縣衛生局表示，廚師手部及食材廚具採檢陰性。

衛生局說，諾羅病毒以前稱為類諾瓦克病毒，是一群可感染人類引起腸胃道發炎病毒，食入被病毒汙染食物或飲水。接觸被病毒汙染物體表面，再碰觸自己嘴、鼻或眼睛黏膜傳染，極少病毒量便可傳播，與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物產生飛沫也可能感染。

諾羅病毒好發11月至3月，傳染力強，可藉排泄物或嘔吐物人傳人。有些人感染恢復後2周糞便還有病毒有感染力，感染諾羅病毒期間應注意補充水分與營養，必要時補充電解；預防須注意衛生，正確洗手，避免接觸傳染。

北市某國小3月初南下旅遊在嘉縣太保市某餐廳用餐，6名師生疑食物中毒，縣衛生局採檢廚師手部及食材廚具送檢驗結果陰性。圖／嘉縣衛生局提供
北市某國小3月初南下旅遊在嘉縣太保市某餐廳用餐，6名師生疑食物中毒，縣衛生局採檢廚師手部及食材廚具送檢驗結果陰性。圖／嘉縣衛生局提供
北市某國小3月初南下旅遊在嘉縣太保市某餐廳用餐，6名師生疑食物中毒，縣衛生局採檢廚師手部及食材廚具送檢驗結果陰性。圖／嘉縣衛生局提供
北市某國小3月初南下旅遊在嘉縣太保市某餐廳用餐，6名師生疑食物中毒，縣衛生局採檢廚師手部及食材廚具送檢驗結果陰性。圖／嘉縣衛生局提供

嘉義 衛生局 諾羅病毒

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