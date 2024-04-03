基隆木造民宅午夜陷火海 媽媽命喪火場 女兒及時逃生

基隆市東信路1間木造民宅午夜起火燃燒，火勢相當猛烈，嚴姓女屋主受困火場。消防員滅火後進入搜救，找到70歲嚴姓婦人時已明顯死亡，起火原因由火災調查科人員鑑識調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心2日午夜11點40分接獲報案，東信路258巷內發生民宅火警，調派第1大隊和信義、信二、仁愛、中山、安樂、七堵分隊共計17車42人前往現場，同時通知市警局、台電、欣隆瓦斯、自來水公司派員前往協助搶救。

據了解，嚴姓老婦人和40多歲的劉姓女兒同住屋內，家庭經濟條件不佳。火災發生時，劉女輕微嗆傷，及時逃出屋外，但嚴姓婦人受困火場。

消防人員到場時，發現火場是1樓木造房屋，上方堆放貨櫃屋。1樓因以木質材料隔間，火勢延燒迅速。由於巷弄狹窄，消防車停在巷口，消防員布設水線完成後，很快就控制火勢，進入搶救嚴姓老婦人時，發現她已死亡。 基隆市東信路一間木造民宅凌晨起火燃燒，消防局獲報派員前往灌救，嚴姓女屋主受困火場死亡。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市東信路一間木造民宅凌晨起火燃燒，消防局獲報派員前往灌救，嚴姓女屋主受困火場死亡。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市東信路一間木造民宅凌晨起火燃燒，消防局獲報派員前往灌救，嚴姓女屋主受困火場死亡。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市東信路一間木造民宅凌晨起火燃燒，消防局獲報派員前往灌救，嚴姓女屋主受困火場死亡。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市東信路一間木造民宅凌晨起火燃燒，消防局獲報派員前往灌救，嚴姓女屋主受困火場死亡，火災調查人員進入火場採證鑑識起火原因。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市東信路一間木造民宅凌晨起火燃燒，消防局獲報派員前往灌救，嚴姓女屋主受困火場死亡。記者邱瑞杰／翻攝

【中央社基隆3日電】

基隆市東信路258巷一處民宅昨天深夜發生火警，消防員抵達時火勢已全面燃燒，住戶43歲劉姓女子倉皇逃出嗆傷預防性送醫，劉女的母親70歲嚴姓女子受困屋內，救出時已明顯死亡。

基隆市消防局昨天深夜11時40分獲報後，立即派遣第一大隊、信義、信二、仁愛、中山、安樂、七堵消防分隊共17車42人前往現場搶救，消防員抵達時，劉女已自行逃出，並向消防員表達母親嚴女受困屋內，劉女則因受到嗆傷，預防性送醫檢查。

由於火災現場位處狹窄巷弄，加上許多車輛深夜停在這處巷弄，使得救災車輛難以進入，只能停在較遠處巷口拉長水線，影響救災速度，消防員布設水線完畢後，立即進入現場搶救。

起火現場為2層樓建物，2樓為鐵皮，由於1樓內部多為木造裝潢，助長火勢蔓延，消防員進到火場時，火勢已全面燃燒，立即以泡沫灌救，火勢很快受到控制，並於今天凌晨0時20分撲滅，消防員隨後進入屋內搜索，發現嚴女已明顯死亡並未送醫，至於起火原因尚待調查。