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疑食物中毒…新北9人就醫 中市2住院

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭劉柏均趙容萱／連線報導

新北新莊的頤品飯店發生疑似食物中毒事件，屈臣氏公司日前辦春酒，卻一次出現數十人上吐下瀉並就醫情況。圖為位於晶冠廣場的新莊頤品飯店的外觀。記者陳正興／攝影
新北新莊的頤品飯店發生疑似食物中毒事件，屈臣氏公司日前辦春酒，卻一次出現數十人上吐下瀉並就醫情況。圖為位於晶冠廣場的新莊頤品飯店的外觀。記者陳正興／攝影
寶林茶室食物中毒案未歇，新北、台中也出現疑似食物中毒案。屈臣氏公司上月底在新北市新莊一家飯店辦春酒，餐後六十二人腸胃道不適，其中九人就醫，新北衛生局已要求飯店餐廳暫停營業。台中市則有兩人疑吃了「牛肉燉飯」後上吐下瀉、白血球指數飆升，住院觀察中。

屈臣氏上月廿六、廿七日在頤品大飯店新莊晶冠館舉辦春酒，二二○一人參加，餐後六十二人腸胃不適。新北市衛生局表示，因食物中毒人數已達暫停作業標準，要求飯店前天下午起暫時停業。

新北衛生局三月卅一日實地稽查，發現洗滌區地面不潔、垃圾桶未覆蓋等缺失，令業者限期改正。衛生局表示，現場已無同批食餘檢體，春酒菜單中，手抓海鮮盆及自製冰塊屬高風險餐點與食材，已抽樣檢驗。

不過，頤品大飯店所屬雲朗集團喊冤，當天有許多屈臣氏員工自行攜帶炸雞、披薩、手搖飲等外食，身體不適原因尚待調查，若真為宴會廳造成，一定會負起全責。

台中市議員林祈烽接獲民眾投訴，指出位於西屯區的「今鶴餐酒館」用餐後，有2人疑似發生食物中毒現象。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽接獲民眾投訴，指出位於西屯區的「今鶴餐酒館」用餐後，有2人疑似發生食物中毒現象。圖／林祈烽提供

另外，台中劉先生與親友一行七人三月卅一日晚間到西屯區「今鶴餐酒館」用餐，其中兩人點「牛肉燉飯」，當晚出現嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食物中毒症狀，醫院檢查兩人白血球指數分別飆至一萬四千多、一萬八千，住院觀察中。

劉先生說，當晚僅兩人選擇牛肉燉飯，朋友兒子隔天吐出膽汁，自家十八歲女兒也情況嚴重。劉先生提到寶林事件造成死傷、人心惶惶，發生這樣的事自然會更多擔心。

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