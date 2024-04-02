花蓮7旬翁豐坪溪勘驗水質 不慎失足落水溺斃

花蓮71歲吳姓男子今天中午與徐姓男子前往卓溪鄉豐坪溪上游勘驗水質，吳男卻不慎滑倒跌入溪裡溺水，被徐男救起後失去呼吸心跳。警消趕赴現場搶救，緊急將人送醫仍回天乏術，宣告不治。

玉里警分局在今天下午1時許接獲報案，卓溪鄉豐坪溪上游200公尺處第2炸藥庫旁有民眾溺水，發現吳翁與徐男2人正在執行水質勘驗工作，吳卻跌落溪裡溺水。

徐男見狀趕緊將吳翁救援上岸，卻發現人已失去呼吸心跳。警、消到場救援，將人送往玉里榮民醫院急救，吳不幸於下午3時37分宣告急救無效死亡。