快訊

新北17歲少年借機車載16歲友人 追撞資源回收車雙雙慘死

投資人注意！這兩家上市公司股票8日起停止買賣

賴清德今進衡指所 國軍偵獲10架次共機今跨越中線擾台

明揚大火促修法 消防署：將納工作安全保障條款

中央社／ 台北2日電

2023年9月22日明揚大火釀百餘人死傷。聯合報系資料照
2023年9月22日明揚大火釀百餘人死傷。聯合報系資料照

屏東明揚大火釀4名消防員殉職，為強化消防人員救災安全，消防署今天召開消防法安全衛生專章草案研商會議，初步通過消防法納入工作安全保障專章，共計新增11個法條。

內政部消防署發布新聞稿表示，去年9月22日發生屏東明揚工廠大火，造成4名消防人員殉職，外界期盼強化消防人員救災安全，因此於今天下午召開消防法安全衛生專章草案研商會議，召集全國消防機關及相關部會，並邀請全國公務人員協會等團體參與。

消防署說，經與會者充分討論，初步通過本次消防法納入工作安全保障的專章條款，後續將依法制作業程序辦理，以確保未來法制能更契合消防安全衛生制度推動目標。

新聞稿指出，本次修法要點包括中央成立諮詢會研議消防人員安全衛生政策並提供建議、消防機關成立辦理安全衛生事項專責單位、消防機關定期評估安全衛生執行成效，及中央主管機關或委託團體得查核地方消防機關安全衛生執行情形，並給予獎懲。

消防署表示，修法重點也納入消防機關得對所屬人員實施健康檢查、各級政府應優先編列安全衛生預算，及消防機關執行安全衛生事項如有違規，經限期改善未改，處以新台幣3萬至30萬元罰鍰。

消防署長蕭煥章指出，消防署從制度面、計畫面推動消防人員安全管理工作，也要藉由法制面提出消防人員工作安全規範，讓消防人員安全保障向前邁進。

消防署強調，消防人員的安全法制不是選擇題，不能冒然套入不同屬性的法制體系，這次消防法納入工作安全專章，再搭配實務面的巡迴輔導，及後續透過中程計畫的執行，讓消防人員的工作安全，從提供好的裝備器材，到建構完整管理系統，最終形成安全文化，才能真正務實保障消防人員的安全。

屏東

延伸閱讀

司機疑為撿寶特瓶釀禍…貨車失控衝下山坡 新北消防吊臂馳援

嘉市住宅火警 借住男90%灼傷私下就醫12天後不治

台南市消防分隊長被爆料外遇 消防局記1大過處分

台南市私人宮廟凌晨失火 1男1女逃生以共生面罩脫困

相關新聞

17歲少年借機車載16歲友人 追撞資源回收車雙雙慘死

新北市新店區今天傍晚發生2死車禍。17歲廖姓少年下午5時許無照騎打檔機車，載著16歲羅姓友人行經新店區祥和路時，前方1輛...

明揚大火促修法 消防署：將納工作安全保障條款

屏東明揚大火釀4名消防員殉職，為強化消防人員救災安全，消防署今天召開消防法安全衛生專章草案研商會議，初步通過消防法納入工...

高雄鋼琴女家教外出掃墓 家裡被偷上百萬財物

高雄1名鋼琴家教女老師外出掃墓，回家後驚見大門遭破壞，進屋發現鑽表、首飾及名牌包等財物遭竊一空，自稱損失上百萬元。警方調...

雙載機車猛撞資源回收車 2未成年少年重創倒地命危送醫

新北市新店區祥和路今天下午5時許發生嚴重車禍。2名未成年少年共騎機車行經祥和路時，不明原因猛烈追撞前方1輛正停等紅燈的資...

假交易泰達幣真強盜 搶330萬丟包被害人2嫌落網

台中警方偵破一起虛擬幣假交易真強盜案，31歲林姓虛擬幣商人與27歲陳姓友人合夥串通自導自演，假借交易泰達幣名義，誘騙37...

司機疑為撿寶特瓶釀禍…貨車失控衝下山坡 新北消防吊臂馳援

黃姓貨車司機今天下午開車行經新北市泰山區南林路，疑欲撿起一只掉落寶特瓶，不慎失控人車衝下10多公尺深山坡，當場被卡困車內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。