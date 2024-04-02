高雄鋼琴女家教外出掃墓 家裡被偷上百萬財物

高雄1名鋼琴家教女老師外出掃墓，回家後驚見大門遭破壞，進屋發現鑽表、首飾及名牌包等財物遭竊一空，自稱損失上百萬元。警方調閱相關監錄系統，發現1名可疑男子提袋離去，疑似涉案竊賊，正追查全案當中。

據了解，鋼琴老師洪姓女子（38歲）3月31日趁休假日外出，與家人到外縣市掃墓，直到當天晚間10時許返回高雄市新興區住處，發現在公寓2樓的住處大門，紗門被挖破，她外出時沒將鐵門上鎖，疑遭小偷趁機闖空門。

洪女趕緊進屋，發覺果然家中遇竊，據她清點，包括1只鑽錶、1只戒指、4個名牌包和4萬元現金全遭竊，其中鑽表價值70多萬元，總計損失上百萬元，立即向高雄市新興警分局報案。