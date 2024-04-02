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司機疑為撿寶特瓶釀禍…貨車失控衝下山坡 新北消防吊臂馳援

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓貨車司機今天下午開車行經新北市泰山區南林路，疑欲撿起一只掉落寶特瓶，不慎失控人車衝下10多公尺深山坡，當場被卡困車內無法動彈。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視黃男肢體多處擦挫傷，現場使用吊臂救出送醫急救，所幸沒有大礙。林男沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，黃姓男子（53歲）今天下午近1時許開著一輛貨車，沿著新北市泰山區南林路往林口方向直行，途中行經南林路1.2公里處，疑因喝水時，寶特瓶沒拿好掉落腳踏墊處，黃男彎身試圖撿起水瓶，卻沒注意到路況，人車失控衝落10多公尺深山坡，當場受困車內動彈不得。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛6車、消防員12人趕抵現場，林口警方也派員到場交管，經消防員使用吊臂協助黃男拉救上路面，檢視其雙腳多處擦挫傷，黃男拒絕就醫、沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

新北市政府消防局第救災救護二大隊提醒，行車時需注意路況，遵守交通規則，車禍案件報案時可一併告知受傷人數及傷勢，可供消防局派遣適合救援能量之車組，以利救災救護。

一輛貨車今天下午衝落新北市泰山區南林路1.2公里旁山坡，所幸駕駛僅雙腳擦挫傷，沒有送醫。記者曾伯愷／翻攝
一輛貨車今天下午衝落新北市泰山區南林路1.2公里旁山坡，所幸駕駛僅雙腳擦挫傷，沒有送醫。記者曾伯愷／翻攝
一輛貨車今天下午衝落新北市泰山區南林路1.2公里旁山坡，所幸駕駛僅雙腳擦挫傷，沒有送醫。記者曾伯愷／翻攝
一輛貨車今天下午衝落新北市泰山區南林路1.2公里旁山坡，所幸駕駛僅雙腳擦挫傷，沒有送醫。記者曾伯愷／翻攝
一輛貨車今天下午衝落新北市泰山區南林路1.2公里旁山坡，所幸駕駛僅雙腳擦挫傷，沒有送醫。記者曾伯愷／翻攝
一輛貨車今天下午衝落新北市泰山區南林路1.2公里旁山坡，所幸駕駛僅雙腳擦挫傷，沒有送醫。記者曾伯愷／翻攝
一輛貨車今天下午衝落新北市泰山區南林路1.2公里旁山坡，所幸駕駛僅雙腳擦挫傷，沒有送醫。記者曾伯愷／翻攝
一輛貨車今天下午衝落新北市泰山區南林路1.2公里旁山坡，所幸駕駛僅雙腳擦挫傷，沒有送醫。記者曾伯愷／翻攝

失控 消防員 車禍

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