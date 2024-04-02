「正妹」主動搭訕 男子落入交友網站陷阱被騙288萬

林姓男子去年12月透過交友軟體認識一名暱稱為「love」正妹，對方邀請他加入一交友網站並以LINE聊天，兩人相談甚歡，林男卻不知已一步步陷入詐團陷阱，從去年12月至今年2月21日，對方以「見面合照要升級」、「備案」、「保護費」、「退款」等各種名目，誘得林男當車、借貸，前後支付288餘萬元點數儲值，林男才知被騙報警處理。

據了解，林姓男子（47歲）自稱是一名工程師，去年12月他透過「SUGO」交友軟體，認識一名暱稱為「love」的女子，對方不但主動攀談還留下LINE聯繫方式。兩人相談甚歡，「love」女直接邀請林男加入「dearbaby」交友網站繼續交流。

但兩人入會得先各自購買2萬5000元App Store點數始能加進交友網站，「love」女誆以之後兩人「確定見面並合照」後，就能各自拿回2萬3000元退費，要林男協助墊付。林男不疑有他，心想只是交個朋友應無害處，便隨她引薦儲值5萬元遊戲點數，沒想到竟是惡夢開始。

林男不但替「love」女支付點數入會費，還被平台以「沒開通權限，先交換LINE聯繫」違反規定，見面要升級成為對方的「守護」，前後先支付20萬元點數，林男以為可見到「love」女一面，不料約見面當天，「love」女卻搞失聯。

林男急向平台要求退費，對方說「要找第二個女生約會」才能退款，又說得先解除「love」女守護關係、並綁定其它女生成為「守護」等費用。林男一心想退費，答應了平台謀合找到第二個正妹「jiao」約會見面拍照。

沒想到，該交友網站續誆以今年1月1日推出的新方案雙方得各繳付8萬元「備案」費用、「jiao」先前跟男生約會有發生「不好的事情」得另收「保護費」，以及銀行端說單方面退款金額太大要「開通費」、「風險控款費」、「綁定第二張銀行卡來證明沒洗錢」等理由，騙得林男點當車子、借款，前後支付288萬5000元，直到今年2月21日他才大夢初醒，向警方報案協處。