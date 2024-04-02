嘉市住宅火警 借住男90%灼傷私下就醫12天後不治
嘉義市重興街住宅日前火警，借住的江姓男子身上90%灼傷，當下由友人協助送醫，因傷勢嚴重，治療12天後不治；檢警今天相驗，研判無外力介入，確切原因待火調報告出爐釐清。
檢警表示，44歲江男借住在友人位於嘉義市重興街的租屋處，但於3月21日凌晨發生住宅火警，消防人員很快控制火勢，事後警方卻接到衛福部嘉義醫院電話，指1名身分不明男子因有燒燙傷就醫，員警發現灼傷男子為江男，且燒燙傷面積達90%、有生命危險，後續轉送嘉義長庚醫院治療。
嘉義市消防局指出，當時消防人員前往灌救，並迅速控制火勢，有1名住戶惟恐有吸入濃煙，先預防性送醫治療，當下詢問周邊民眾，屋內並無其他民眾受困或受傷，事後得知有1名受波及男子，由其友人協助送醫。
檢警指出，江男於昨天深夜不治，檢警於今天會同法醫相驗，初步研判無外力介入，家屬無異議；至於確切火災原因，須待消防局火場調查報告出爐，才能進一步釐清。
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