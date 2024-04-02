快訊

做產檢竟「被墮胎」？捷克醫院1原因鬧烏龍 懷胎4月孕婦流產痛失愛子

手機30元買APP就中千萬 統一發票1-2月期中獎清冊出爐

愚人節玩笑騙去國際...台網紅喊巴菲特炒台積電 法界：放話「拿破崙被殺」有罪

清運業者涉跑空單掩護非法處理廢棄物 4人交保

中央社／ 新北2日電

新北市府指出，某廢棄物清運、處理2公司涉與工地合謀，由不載東西的清運車跑空單、申報不實紀錄，掩護工地業者另找非法廠商低價處理，北檢日前裁定涉案4人交保。

新北環保局日前獲報，新北市深坑區某拆除工程廢棄物流向怪異，常有非法車輛進出，經深入調查工地廢棄物申報資料，竟發現申報資料中，有高達9成以上未實際載運廢棄物。

新北環保局說，由於這2間公司分別位於台北市及桃園市，立刻啟動基北北桃跨縣市聯合追查機制，並請環境部環境管理署指導，聯手新店警分局，報請台北地方檢察署指揮偵辦。

新北環保局表示，根據法規規定，只要是列管事業，都要在廢棄物「清除出廠」前申報，且會列印出一份三聯單，當清運業者至現場載運廢棄物，再載運給處理業者後，包括事業主、清運業者與處理業者3方都要刷過這張三聯單，才算完成。

檢警追查發現，某廢棄物清除公司、某處理公司涉嫌與工地業者合謀，由清除公司派出清運車輛按規定路線行駛，假裝去收廢棄物，實際上卻沒有載任何東西；與此同時，工地業者再另找非法廠商以低廉價格收走廢棄物。

知情人士指出，以一台載滿廢棄物清運車來說，事業主約要付新台幣2萬元，但此案事業主只要付給清運與處理公司共4000元至5000元，再另以低廉價格請非法廠商清運，成本就可以大減。

調查發現，事業主、清運業者與處理業者都知道沒有依規定處理廢棄物，卻照樣刷三聯單，且清運業者回報的GPS路線也沒有問題，因此一度矇混過關。

台北地檢署3月28日指揮新北市新店分局、環境部北區管理中心及台北、新北、桃園環境保護局搜索這2間公司，檢察官複訊後，認定2間公司負責人、司機與廢棄物專責人員以跑單方式賺取不法利益，涉嫌重大，分別裁定練姓負責人50萬元、賴姓負責人8萬元交保，司機與廢棄物專責人員分別以10萬元與80萬元交保。

環保局指出，犯嫌除面對最重3年有期徒刑外，虛偽申報所獲取的不法利益也將請地檢署依法向法院聲請沒收。

廢棄物 環保局

延伸閱讀

陶斯松全面禁用 新北環保局籲檢視家中殺蟲劑

蘭嶼核廢料桶銹腐變形 監察院糾正經濟部與台電

清明節4天連假 新竹市垃圾清運資訊看這裡

彰化縣村長率10餘人立院外「快閃陳情」 支持興建晶鼎焚化爐

相關新聞

台中餐酒館疑食物中毒「吐膽汁」 不適患者皆吃「牛肉燉飯」

北市「寶林茶室」食物中毒案全台人心惶惶，台中竟也驚爆疑似食物中毒案。市議員林祈烽指出，劉姓消費者至西屯一處餐酒館用餐，其...

預拌混凝土車追撞釀禍 國3北上大溪段4大小車連環車禍

一輛預拌混凝土車今早行駛國道3號北上61.7公里桃園市大溪路段中線車道，疑似煞車不及，衝撞前方一輛轎車向右閃避，又再碰撞...

台南市消防分隊長被爆料外遇 消防局記1大過處分

台南市消防局新化消防張姓分隊長，被爆料外遇吳姓女子，還自2023年10月的勤務期間駕駛災情勘查勤務車，載小三約會。台南市...

台中2人餐酒館吃「牛肉燉飯」上吐下瀉送醫 18歲女住院中

北市「寶林茶室」食物中毒案全台人心惶惶，台中也驚爆疑似食物中毒案。市議員林祈烽說，有2人3月31日晚至西屯一處餐酒館點了...

影／嚇死人！高雄台186甲線這路段又漏油 重機騎士下坡慘摔遭撞

高雄26歲武姓男子昨天下午5時38分許，騎乘大型重機車至台186甲學府路段時，疑因地面出現漏油而摔車滑至對向，當下對向4...

影／小心碰瓷！北巿男故意擦撞手機墜地 稱螢幕碎裂討4000維修費

詹姓男子和張姓男子是詐騙2人組，以「碰瓷」假裝車禍掉手機，向機車騎士索討4000元不等的手機維修費，2人在北市大安區連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。