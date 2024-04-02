清運業者涉跑空單掩護非法處理廢棄物 4人交保

新北市府指出，某廢棄物清運、處理2公司涉與工地合謀，由不載東西的清運車跑空單、申報不實紀錄，掩護工地業者另找非法廠商低價處理，北檢日前裁定涉案4人交保。

新北環保局日前獲報，新北市深坑區某拆除工程廢棄物流向怪異，常有非法車輛進出，經深入調查工地廢棄物申報資料，竟發現申報資料中，有高達9成以上未實際載運廢棄物。

新北環保局說，由於這2間公司分別位於台北市及桃園市，立刻啟動基北北桃跨縣市聯合追查機制，並請環境部環境管理署指導，聯手新店警分局，報請台北地方檢察署指揮偵辦。

新北環保局表示，根據法規規定，只要是列管事業，都要在廢棄物「清除出廠」前申報，且會列印出一份三聯單，當清運業者至現場載運廢棄物，再載運給處理業者後，包括事業主、清運業者與處理業者3方都要刷過這張三聯單，才算完成。

檢警追查發現，某廢棄物清除公司、某處理公司涉嫌與工地業者合謀，由清除公司派出清運車輛按規定路線行駛，假裝去收廢棄物，實際上卻沒有載任何東西；與此同時，工地業者再另找非法廠商以低廉價格收走廢棄物。

知情人士指出，以一台載滿廢棄物清運車來說，事業主約要付新台幣2萬元，但此案事業主只要付給清運與處理公司共4000元至5000元，再另以低廉價格請非法廠商清運，成本就可以大減。

調查發現，事業主、清運業者與處理業者都知道沒有依規定處理廢棄物，卻照樣刷三聯單，且清運業者回報的GPS路線也沒有問題，因此一度矇混過關。

台北地檢署3月28日指揮新北市新店分局、環境部北區管理中心及台北、新北、桃園環境保護局搜索這2間公司，檢察官複訊後，認定2間公司負責人、司機與廢棄物專責人員以跑單方式賺取不法利益，涉嫌重大，分別裁定練姓負責人50萬元、賴姓負責人8萬元交保，司機與廢棄物專責人員分別以10萬元與80萬元交保。

環保局指出，犯嫌除面對最重3年有期徒刑外，虛偽申報所獲取的不法利益也將請地檢署依法向法院聲請沒收。