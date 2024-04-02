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影／塑膠罐叮咚掉國1泰山段險釀禍 警：依法開處1萬8千以下罰鍰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓貨車司機昨天中午開車行經國道1號泰山路段，見路上掉滿大堆塑膠容器，林男趕緊急踩煞車，險被後方韋姓聯結車司機追撞，所幸韋男人車及時往右切移，未生事故，目前國道警已鎖定掉落車輛，循線通知到案說明，依法開罰。

據了解，林姓男子（45歲）昨天中午12時34分左右開著一輛貨車，沿著國道一號往南方向直行，途中行經國道一南向35公里泰山路段，見路上掉滿大堆塑膠容器，林男急踩煞車。

後方韋姓男子（59歲）所駕駛的聯結車見狀，趕緊人車向右急切，差一點就從後追撞林男貨車，所幸現場沒有人受傷。目前國道警方已調閱相關影像，追查肇事車輛，並聯絡駕駛到案說明，後續依道路交通管理處罰條例第30條1項2款之規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭情形，開處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，駕駛人應遵守交通規則，貨物未依規定綑紮牢固掉落，依道路交通管理處罰條例之規定，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。並視情節移送公共危險罪，提醒民眾上路前檢視貨物是否綑紮牢固，避免因掉落造成事故傷及無辜。

國道一南向35公里泰山路段，昨天中午掉落一大堆塑膠容器，險釀兩車追撞，警方追查掉落車主到案說明，依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
國道一南向35公里泰山路段，昨天中午掉落一大堆塑膠容器，險釀兩車追撞，警方追查掉落車主到案說明，依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
國道一南向35公里泰山路段，昨天中午掉落一大堆塑膠容器，險釀兩車追撞，警方追查掉落車主到案說明，依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
國道一南向35公里泰山路段，昨天中午掉落一大堆塑膠容器，險釀兩車追撞，警方追查掉落車主到案說明，依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
國道一南向35公里泰山路段，昨天中午掉落一大堆塑膠容器，險釀兩車追撞，警方追查掉落車主到案說明，依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
國道一南向35公里泰山路段，昨天中午掉落一大堆塑膠容器，險釀兩車追撞，警方追查掉落車主到案說明，依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
國道一南向35公里泰山路段，昨天中午掉落一大堆塑膠容器，險釀兩車追撞，警方追查掉落車主到案說明，依法開罰。圖／youtube行車紀錄器影片
國道一南向35公里泰山路段，昨天中午掉落一大堆塑膠容器，險釀兩車追撞，警方追查掉落車主到案說明，依法開罰。圖／youtube行車紀錄器影片
國道一南向35公里泰山路段，昨天中午掉落一大堆塑膠容器，險釀兩車追撞，警方追查掉落車主到案說明，依法開罰。圖／youtube行車紀錄器影片
國道一南向35公里泰山路段，昨天中午掉落一大堆塑膠容器，險釀兩車追撞，警方追查掉落車主到案說明，依法開罰。圖／youtube行車紀錄器影片

國道 警察

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