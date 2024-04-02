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用餐完身體不適「吐出膽汁」！台中餐酒館疑食物中毒 不適患者皆吃了這道料理

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台中餐酒館疑食物中毒「吐膽汁」 不適患者皆吃「牛肉燉飯」

聯合報／ 記者劉柏均游振昇／台中即時報導

北市「寶林茶室」食物中毒案全台人心惶惶，台中竟也驚爆疑似食物中毒案。市議員林祈烽指出，劉姓消費者至西屯一處餐酒館用餐，其中有2人當晚出現噁心、嘔吐等疑似食物中毒症狀，赴醫院檢查，其中一人白血球指數更飆高至1萬4千多，仍住院觀察中。劉先生說，當晚僅他們二人選擇「牛肉燉飯」，結果兩人皆身體不適，才懷疑是否為餐點問題，盼衛生局徹查、釐清真相。

衛生局長曾梓展表示，昨天獲報後已隨即派同仁稽查，目前相關檢驗物品，包含環境及食餘檢體都有封存，正積極調查中，預計最快兩周結果出爐，目前會先採驗病毒、細菌部分，未來也不排除做毒素調查；已要求業者4日前限期改善，屆時再依調查結果判斷。

記者致電聯繫業者，業者因業務繁忙為由，至截稿前皆未得到業者回應。

劉先生向林祈烽投訴，他與親友一行7人，31日晚間到西屯區「今鶴餐酒館」用餐，其中2人點「牛肉燉飯」，怎料當晚10時皆出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食品中毒症狀。

劉先生指出，朋友兒子隔天吐出膽汁，先吃成藥緩解症狀無效，便送醫治療；自家女兒（18歲）則情況嚴重，白血球指數飆高至1萬4千多，住院觀察中。

劉先生說，當下二人品嚐牛肉燉飯時，並未察覺味道有異樣，店家在今早有聯繫他，表示衛生局有到店稽查；劉先生盼衛生局，餐點、肉品可能是重點，希望市府要著重稽查釐清。

劉先生也提到，近期「寶林事件」造成死傷、人心惶惶，結果這次又發生這樣的事情，自然會更多擔心，目前僅知到不適的兩人皆吃「牛肉燉飯」，詳細原因還待調查釐清。

曾梓展提到，現場查有烤箱區地板及插座不潔、工作人員有戴耳環(針)、油煙罩不潔等未能立即改善，已要求業者4日前限期改善，並採集環境及食餘檢體送驗中，屆時將依調查結果研判。

童綜合醫院表示，當日上午有收治一名患者，因為上吐下瀉嚴重，人目前意識清楚，先收住普通病房，醫院也通報衛生局，但醫院無法判斷是否為食物中毒，需由相關主管機關確認。

林祈烽要求衛生局，應對相關餐飲業者做好督導工作，並加強宣導食安議題，接獲疑似食安中毒事件通報，第一時間就要趕緊派員到現場查扣剩餘食材並採樣化驗，不要讓台中市發生像寶林茶室那樣的食安危機。

劉先生表示，身體不適的兩名親友，當晚都是點「牛肉燉飯」，加上「寶林事件」，憂心遇上食物中毒事件。記者劉柏均／攝影
劉先生表示，身體不適的兩名親友，當晚都是點「牛肉燉飯」，加上「寶林事件」，憂心遇上食物中毒事件。記者劉柏均／攝影
劉先生表示，身體不適的兩名親友，當晚都是點「牛肉燉飯」，加上「寶林事件」，憂心遇上食物中毒事件。圖／劉先生提供
劉先生表示，身體不適的兩名親友，當晚都是點「牛肉燉飯」，加上「寶林事件」，憂心遇上食物中毒事件。圖／劉先生提供

衛生局 食安 食物中毒

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