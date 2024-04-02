預拌混凝土車追撞釀禍 國3北上大溪段4大小車連環車禍

一輛預拌混凝土車今早行駛國道3號北上61.7公里桃園市大溪路段中線車道，疑似煞車不及，衝撞前方一輛轎車向右閃避，又再碰撞外側車道一輛砂石車，砂石車往前衝撞前方一輛大貨車，造成大小4車連環車禍，預拌混凝土車頭全毀、司機手臂疼痛不適，一度造成北上塞車。國道警方表示，4輛大小車駕駛酒測均為0，追查肇事責任，事故經派員處理已恢復北上交通。

國道警方表示，國3北上61.7公里這起「3大1小」連環車禍，今早8時36分一輛預拌混凝土車司機行駛國3北上，疑似未注意前方車多壅塞，發現時緊急煞車不及，車體往前衝衝、碰撞前方1輛轎車和2輛砂石車，造成混凝土車頭扭曲損毀嚴重，該混凝土車司機撞擊中手臂感到不適，無明顯外傷未送醫，國道警方調查肇責，若查出肇事因為未保持安全車距肇禍，將依道路交通管理處罰條例規定處罰3000至6000元罰款，請駕駛人保持車距、依速限行車。 國3北上61.7公里大溪路段預拌混凝土車往前衝撞前方轎車及碰撞2輛砂石車，釀成4大小車輛連環追撞車禍。圖／國道警方提供 國3北上61.7公里大溪路段預拌混凝土車往前衝撞前方轎車及碰撞2輛砂石車，釀成4大小車輛連環車禍和塞車。圖／國道警方提供 國3北上61.7公里大溪路段預拌混凝土車往前衝撞前方轎車及碰撞2輛砂石車，釀成4大小車輛連環追撞車禍。圖／國道警方提供