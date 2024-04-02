快訊

熱吻朱軒洋遭指當小三！吳卓源稱「他說已分手」 正宮Cindy反擊開戰

寶林茶室廚師為何手部檢出米酵菌酸？專家曝最可能原因

今年首例腸病毒重症！7個月大女嬰發燒、嘔吐染「克沙奇A10型」一度進加護

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中餐酒館驚傳疑食物中毒案 2人住院治療

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

北市「寶林茶室」食物中毒案全台人心惶惶，台中竟也驚爆疑似食物中毒案。市議員林祈烽指出，有民眾至西屯一處餐酒館用餐，有2人當晚出現噁心、嘔吐等疑似食物中毒症狀，赴醫院檢查，其中一人白血球指數更飆高至1萬4千多，仍住院觀察中。中市府表示，已即時封存相關檢驗品，預計兩週後結果出爐，目前先採驗病毒、細菌，未來不排除做毒素調查，已要求業者限期改善環境。

有民眾向林祈烽投訴，他與親友一行7人，31日晚間到西屯區「今鶴餐酒館」用餐，其中2人點「牛肉燉飯」，怎料當晚10時便出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食品中毒症狀，其中一人隔天更吐出膽汁；另一人則情況嚴重，白血球指數飆高至1萬4千多，兩人目前皆住院觀察中。

記者致電聯繫業者，業者因業務繁忙為由，至截稿前皆未得到業者回應。

林祈烽轉述民眾說法，起初都以為單純吃壞肚子，但經醫師施打抗生素治療，但家人還是出現嘔吐和腹瀉情況，真的令他們很擔憂。

衛生局長曾梓展表示，昨天獲報後已隨即派同仁稽查，目前相關檢驗物品，包含環境及食餘檢體都有封存，正積極調查中，預計最快兩週結果出爐，目前會先採驗病毒、細菌部分，未來也不排除做毒素調查；已要求業者4日前限期改善，屆時再依調查結果判斷。

曾梓展提到，現場查有烤箱區地板及插座不潔、工作人員有戴耳環(針)、油煙罩不潔等未能立即改善，已要求業者4日前限期改善，並採集環境及食餘檢體送驗中，屆時將依調查結果研判。

童綜合醫院表示，當日上午有收治一名患者，因為上吐下瀉嚴重，人目前意識清楚，先收住普通病房，醫院也通報衛生局，但醫院無法判斷是否為食物中毒，需由相關主管機關確認。

林祈烽要求衛生局，應對相關餐飲業者做好督導工作，並加強宣導食安議題，接獲疑似食安中毒事件通報，第一時間就要趕緊派員到現場查扣剩餘食材並採樣化驗，不要讓台中市發生像寶林茶室那樣的食安危機。

台中市議員林祈烽接獲民眾投訴，指出位於西屯區的「今鶴餐酒館」用餐後，有2人疑似發生食物中毒現象。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽接獲民眾投訴，指出位於西屯區的「今鶴餐酒館」用餐後，有2人疑似發生食物中毒現象。圖／林祈烽提供

林祈烽 衛生局 食物中毒

延伸閱讀

台中爵士音樂節擠爆！議員籲善用蚊子館 盧秀燕：年輕人就愛擠在一起

蘇丹紅辣椒粉食安爆不完 台中衛生局曝：驗出隔7個月才全面檢視

無法確認實驗室汙染 曾梓展：中央質疑無關檢出西布特羅

中央「核彈級」瘦肉精報告出爐？綠營議員今喊退中市報告

相關新聞

台南市消防分隊長被爆料外遇 消防局記1大過處分

台南市消防局新化消防張姓分隊長，被爆料外遇吳姓女子，還自2023年10月的勤務期間駕駛災情勘查勤務車，載小三約會。台南市...

新莊頤品飯店爆食物中毒！ 62人不適、9人就醫新北命停業

寶林茶室食物中毒事件餘波未消，新北頤品大飯店也出現食物中毒情況。新北衛生局指出，屈臣氏公司26日、27日在頤品大飯店新莊...

嘉縣翁自稱法師涉猥褻女信徒 檢起訴盼從重量刑

嘉義縣開設神壇、自稱法師的7旬張姓老翁，假借神明旨意，被控去年11月間，誆稱女信徒染上病毒需驅除，帶至汽車旅館強制猥褻，...

台中餐酒館驚傳疑食物中毒案 2人住院治療

北市「寶林茶室」食物中毒案全台人心惶惶，台中竟也驚爆疑似食物中毒案。市議員林祈烽指出，有民眾至西屯一處餐酒館用餐，有2人...

高雄某國中女生校園墜樓 雙腿受傷送醫原因待查

高雄市某國中1名女學生今天中午在校園墜樓，據了解，這名女生自2樓墜落，雙腳受傷，送國軍高雄總醫院急救，確實墜樓原因待校方...

影／邊跑邊扔背包減重還是逃不過 土城警追百公尺逮車手

新北市土城區54歲黃姓男子日前在網路上看到股票投資廣告，陸續交付728萬元開始投資。黃男見帳戶上已有獲利欲領出時卻遭對方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。