台中餐酒館驚傳疑食物中毒案 2人住院治療

北市「寶林茶室」食物中毒案全台人心惶惶，台中竟也驚爆疑似食物中毒案。市議員林祈烽指出，有民眾至西屯一處餐酒館用餐，有2人當晚出現噁心、嘔吐等疑似食物中毒症狀，赴醫院檢查，其中一人白血球指數更飆高至1萬4千多，仍住院觀察中。中市府表示，已即時封存相關檢驗品，預計兩週後結果出爐，目前先採驗病毒、細菌，未來不排除做毒素調查，已要求業者限期改善環境。

有民眾向林祈烽投訴，他與親友一行7人，31日晚間到西屯區「今鶴餐酒館」用餐，其中2人點「牛肉燉飯」，怎料當晚10時便出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食品中毒症狀，其中一人隔天更吐出膽汁；另一人則情況嚴重，白血球指數飆高至1萬4千多，兩人目前皆住院觀察中。

記者致電聯繫業者，業者因業務繁忙為由，至截稿前皆未得到業者回應。

林祈烽轉述民眾說法，起初都以為單純吃壞肚子，但經醫師施打抗生素治療，但家人還是出現嘔吐和腹瀉情況，真的令他們很擔憂。

衛生局長曾梓展表示，昨天獲報後已隨即派同仁稽查，目前相關檢驗物品，包含環境及食餘檢體都有封存，正積極調查中，預計最快兩週結果出爐，目前會先採驗病毒、細菌部分，未來也不排除做毒素調查；已要求業者4日前限期改善，屆時再依調查結果判斷。

曾梓展提到，現場查有烤箱區地板及插座不潔、工作人員有戴耳環(針)、油煙罩不潔等未能立即改善，已要求業者4日前限期改善，並採集環境及食餘檢體送驗中，屆時將依調查結果研判。

童綜合醫院表示，當日上午有收治一名患者，因為上吐下瀉嚴重，人目前意識清楚，先收住普通病房，醫院也通報衛生局，但醫院無法判斷是否為食物中毒，需由相關主管機關確認。