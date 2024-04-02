高雄某國中女生校園墜樓 雙腿受傷送醫原因待查

高雄市某國中1名女學生今天中午在校園墜樓，據了解，這名女生自2樓墜落，雙腳受傷，送國軍高雄總醫院急救，確實墜樓原因待校方了解。

據了解，這名女生就讀國中三年級，今天中午12時許，由學校教學大樓2樓墜樓，令師生吃驚，警方暫時排除意外墜樓。

校方說明，墜樓意外發生在中午吃飯時間，這位國三女學生人在教室外走廊，同學及師長發現她情況有異，企圖上前制止卻沒有成功，女學生從2樓墜落地面，人恰巧落在排水溝的水泥鋪面上。

校方強調，女學生當時未跟同學發生爭執，也無課業壓力太大的問題，過去有情緒困擾，已在第一時間通知家長。

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