影／蘆洲8+9酒醉喧鬧拿手機錄影嗆警 2人被上銬逮捕

新北市蘆洲區今天凌晨約有10餘人酒醉喧鬧被鄰居報案妨害安寧，警方趕抵還被嗆聲，稍後快打警力到場支援，強勢上銬壓制其中2名動手推擠員警的男子，其餘人仍持續叫囂、拿出手機錄影，直到2人被押上警車帶走才逐漸散場。

警方指出，今天凌晨3時許，民眾向110報案指稱蘆洲區長樂路有青少年聚集喧鬧。2名員警先趕抵，發現是那種「出入複雜」的所謂土地開發建設「公司」聚會場所，約10餘人聚在門外街上吵到鄰居，數人酒醉喧嘩拉拉扯扯。

員警要求出示身分受檢，這群人迅速躲進室內規避盤查，擋在門口嗆聲：「你有（搜索）票嗎？」隨後快打警力陸續趕抵近20人，43歲鄭姓、29歲覃姓男子激動抗拒盤查，出手推擠員警、大聲叫囂，被噴辣椒水壓制上銬。

其中有幾人開始拿出手機錄影，不滿被制止，即開始大聲嚷嚷「為何不能拍？我拍地上不行嗎？」旁邊還有人起鬨重複大喊「警察強盜、人民自由」。最後鄭男、覃男被押上警車帶走，人群才逐漸退散，該2人警詢後被依社會秩序維護法聚眾喧嘩妨害執行公務移送，依法可處拘留或1萬2千元以下罰鍰。

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