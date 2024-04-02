影／高雄機車鑰匙未拔秒遭竊 警抓賊還查獲海洛因

高雄有民眾上周四上午騎車至梓官區嘉展路段的超商，豈料，才短短幾秒消費，一邁出大門，機車竟然不見了，經報案後，警方循線在楠梓區查獲50歲蔡姓男子騎乘贓車，逮捕時，還發現蔡男趁亂丟棄白色粉末在路邊，經查驗為第一級毒品海洛因，當場遭移送法辦。

岡山分局赤崁所於3月28日上午11時57分許接獲民眾報案，進超商短短幾秒結帳時間，停在門外的機車就不翼而飛，於短短40分鐘內，員警就在楠梓區藍田路段的超商前，發現失竊車下落。

警方於逮捕時，蔡趁亂將一包白色粉末丟棄路邊，辦案全程都在員警眼皮下監控，隨即將刻意丟棄的夾鏈袋撿拾檢驗，測得為第一級毒品海洛因，全案依竊盜罪及毒品危害防制條例移送偵辦。

岡山分局呼籲，常有車主因趕時間或粗心，在停車後忘記拔下車鑰匙就離開，這會讓有心竊取車輛的犯嫌有機可趁，不僅造成自身財物損失，更有可能被用來作為犯嫌的犯案工具，應小心防範。

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