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自己證件還沒核發...男僥倖冒用同事通行證 台中港警識破法辦
劉姓男子前天開車要進入台中港區，被港警發現感應機螢幕顯示的照片和他本人不同，當場識破他冒用別人的通行證，劉男坦承自己的通行證還沒核發，貪圖一時之便，冒用同事證件，港警將依法裁罰。
前天中午，台中港務警察總隊西碼頭中隊警員黃烱智，擔服西碼頭管制站守望勤務時，看到24歲劉姓男子開車要進入港區工作，黃員發現劉男與感應機螢幕顯示的照片樣貌明顯不同，向前盤查，他坦承冒用別人通行證要進入港區。
劉男表示向同事借車，他申辦的定期通行證尚未核發，見車上有同事的通行證，貪圖一時方便，想省略申請線上當次通行證程序，拿同事通行證冒刷，但仍被員警識破。
台中港務警察總隊提醒，行經國際商港管制站凡是冒用通行證或提供通行證供他人使用者，除觸犯社會秩序維護法外，仍會有違反「國際商港管制區通行證申請及使用須知」規定。呼籲港區從業人員，應將通行證妥善保管，勿隨意放置或任由他人使用，且勿心存僥倖冒用他人證件進入管制區，以免觸法。
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