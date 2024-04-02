快訊

台北市新工處隊長勾搭人妻 法院認證「拋夫棄子」判2人賠30萬確定

進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

棒球／3月剛接高苑兵符 王維中恩師鄭英俊賽前猝逝享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自己證件還沒核發...男僥倖冒用同事通行證 台中港警識破法辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

劉姓男子前天開車要進入台中港區，被港警發現感應機螢幕顯示的照片和他本人不同，當場識破他冒用別人的通行證，劉男坦承自己的通行證還沒核發，貪圖一時之便，冒用同事證件，港警將依法裁罰。

前天中午，台中港務警察總隊西碼頭中隊警員黃烱智，擔服西碼頭管制站守望勤務時，看到24歲劉姓男子開車要進入港區工作，黃員發現劉男與感應機螢幕顯示的照片樣貌明顯不同，向前盤查，他坦承冒用別人通行證要進入港區。

劉男表示向同事借車，他申辦的定期通行證尚未核發，見車上有同事的通行證，貪圖一時方便，想省略申請線上當次通行證程序，拿同事通行證冒刷，但仍被員警識破。

台中港務警察總隊提醒，行經國際商港管制站凡是冒用通行證或提供通行證供他人使用者，除觸犯社會秩序維護法外，仍會有違反「國際商港管制區通行證申請及使用須知」規定。呼籲港區從業人員，應將通行證妥善保管，勿隨意放置或任由他人使用，且勿心存僥倖冒用他人證件進入管制區，以免觸法。

一名男子的證件還沒核發，他冒用同事通行證開車要進入台中港，被台中港警識破法辦。圖／警方提供
一名男子的證件還沒核發，他冒用同事通行證開車要進入台中港，被台中港警識破法辦。圖／警方提供

港警 碼頭

延伸閱讀

大巨蛋中職兄弟對戰味全龍 球迷酒醉滋事被警帶離管束

基港警總隊新辦公廳舍動土 釋出東岸舊址提升碼頭效能

香港大學仙氣女學生證件照瘋傳 網大讚：戀愛了

連續2天！星巴克「買1送1」 任一證件有「2、6」就行

相關新聞

高雄某國中女生校園墜樓 雙腿受傷送醫原因待查

高雄市某國中1名女學生今天中午在校園墜樓，據了解，這名女生自2樓墜落，雙腳受傷，送國軍高雄總醫院急救，確實墜樓原因待校方...

新莊頤品飯店爆食物中毒！ 62人不適、9人就醫新北命停業

寶林茶室食物中毒事件餘波未消，新北頤品大飯店也出現食物中毒情況。新北衛生局指出，屈臣氏公司26日、27日在頤品大飯店新莊...

影／邊跑邊扔背包減重還是逃不過 土城警追百公尺逮車手

新北市土城區54歲黃姓男子日前在網路上看到股票投資廣告，陸續交付728萬元開始投資。黃男見帳戶上已有獲利欲領出時卻遭對方...

影／蘆洲8+9酒醉喧鬧拿手機錄影嗆警 2人被上銬逮捕

新北市蘆洲區今天凌晨約有10餘人酒醉喧鬧被鄰居報案妨害安寧，警方趕抵還被嗆聲，稍後快打警力到場支援，強勢上銬壓制其中2名...

影／高雄機車鑰匙未拔秒遭竊 警抓賊還查獲海洛因

高雄有民眾上周四上午騎車至梓官區嘉展路段的超商，豈料，才短短幾秒消費，一邁出大門，機車竟然不見了，經報案後，警方循線在楠...

自己證件還沒核發...男僥倖冒用同事通行證 台中港警識破法辦

劉姓男子前天開車要進入台中港區，被港警發現感應機螢幕顯示的照片和他本人不同，當場識破他冒用別人的通行證，劉男坦承自己的通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。