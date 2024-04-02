自己證件還沒核發...男僥倖冒用同事通行證 台中港警識破法辦

劉姓男子前天開車要進入台中港區，被港警發現感應機螢幕顯示的照片和他本人不同，當場識破他冒用別人的通行證，劉男坦承自己的通行證還沒核發，貪圖一時之便，冒用同事證件，港警將依法裁罰。

前天中午，台中港務警察總隊西碼頭中隊警員黃烱智，擔服西碼頭管制站守望勤務時，看到24歲劉姓男子開車要進入港區工作，黃員發現劉男與感應機螢幕顯示的照片樣貌明顯不同，向前盤查，他坦承冒用別人通行證要進入港區。

劉男表示向同事借車，他申辦的定期通行證尚未核發，見車上有同事的通行證，貪圖一時方便，想省略申請線上當次通行證程序，拿同事通行證冒刷，但仍被員警識破。