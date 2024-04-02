科技執法有死角！桃園高鐵站將再增設鏡頭 荷包小心了

為維護高鐵桃園站周邊行車順暢，桃園市警局在桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區，建置違規停車偵測科技執法設備，拍攝違規車輛的「後車牌」，但仍有車主找死角刻意規避取締，對此桃警力求在今年7月1日提升執法服務至「2.0時代」，在同位置再建置1處「前置攝影鏡頭」拍攝「前車牌」，降低攝影鏡頭死角。

桃警統計，桃園高鐵站科技執法自去年6月先行為期2周的宣導期，平均每天偵測違規停車152件；啟用執法後至今年3月底，每日取締件數已逐步下降至約22件，下降率達85.5%，共偵測違規停車高達8258多件，顯見已大幅改變民眾駕駛習慣，及提升停等區周轉使用效率。

交通警察大隊長鄭文銘表示，「違停科技執法1.0」於高鐵站1號門、8號門臨時接送區各建置1處攝影鏡頭，拍攝「後車牌」啟用，雖已大幅改善周邊交通狀況，但仍有部分民眾選擇攝影鏡頭死角，刻意規避取締，許多民眾建議應持續擴大違停科技執法。

因此警方日前邀集中壢區各民意代表展開設置建議評估，將儘速辦理建置拍攝前車牌的前置鏡頭，力求在今年7月1日提升執法服務至「2.0時代」，於高鐵站1號門、8號門臨時接送區各再建置1處「前置攝影鏡頭」拍攝「前車牌」，降低攝影鏡頭死角。