快訊

馬英九問比亞迪領先幾年？宋濤：要有自信心 「別人永遠追不上」

499吃到飽資費方案限「攜碼」？業者曝殘酷2原因：優惠直接差5000

教部公文系統癱瘓4天終於修好了！教職員瘋狂收發文：怕10分鐘後又不正常

寶林中毒案重症者需「洗肝」 蔣萬安：醫療費全數市府支應

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安表示，上月24日環境及生物跡證有驗出米酵菌酸，接下來也會請台大法醫所將檢驗結果提供給市府，並下重話「寶林絕對跑不掉」，也會即刻將相關資料送交台北地檢署。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安表示，上月24日環境及生物跡證有驗出米酵菌酸，接下來也會請台大法醫所將檢驗結果提供給市府，並下重話「寶林絕對跑不掉」，也會即刻將相關資料送交台北地檢署。記者余承翰／攝影

台北市A13寶林茶室食物中毒案持續延燒，目前累計受害29例，其中2人死亡、5人住加護病房。市長蔣萬安今天上午舉行記者會，針對目前住加護病房患者相關醫療費用等，已請社會局討論，由北市府全數支應。

陳彥元表示，目前有4例住在加護病房，醫療單位持續給予支持性治療，其中有2人肝功能衰竭，未來恐面臨換肝，現階段先透過「洗肝」方式，維持生命。

目前「洗肝」費用健保並未給付，是一筆龐大的醫療負擔，蔣萬安表示，所有在加護病房的不分縣市5位受害者，相關醫療費用，已經請社會局召集會議討論，台北市政府會給予全力的協助與支付。社會局長姚淑文說，希望讓家屬能放心、團隊能全力協助治療，所有醫療費用會由社會局支應。

此外，針對未來這些個案恐需要換肝，陳也透露，肝臟移植要有很多評估，包含有些案例有腦病變若嚴重的話，做完肝臟移植效果可能會受影響，其他還包身體裡面是否還存留毒素，但目前個案代謝速度是相當慢也會有影響。

寶林茶室 食物中毒

延伸閱讀

徐巧芯稱下班玩樂已是衛福部老傳統 揶揄自己大驚小怪

寶林重大突破！員工手、菜刀、砧板等生物跡證採檢後 今驗出米酵菌酸

2028起手式？盧秀燕今宣布訪新加坡 蔣、柯、賴都去過

影／寶林中毒案後續 蔣萬安指示積極化驗生物跡證

相關新聞

寶林重大突破！員工手、菜刀、砧板等生物跡證採檢後 今驗出米酵菌酸

寶林茶室案延燒多日，今天有了重大突破，台北市長蔣萬安今早在記者會指出，3月24日採集的環境及生物跡證驗出米酵菌酸，包含2...

寶林茶室案北市案例減至19例 記者會提前召開原因曝

寶林茶室案延燒多日，北市截至今日10點累計19例，相較昨天減少2例，是曾到過寶林咖啡館饒河店的案13、案16，市府解釋，...

寶林廚師手部驗出米酵菌酸 衛生局：粿仔條可能最高

台北市A13寶林茶室食物中毒案持續延燒，今天有新進度，台北市長蔣萬安早上臨時舉行記者會表示，上月24日環境及生物跡證有驗...

蘇丹紅、紅麴到寶林中毒案…食安連環爆誰負責？他點出：民眾只關心「這件事」

台北市信義遠百A13「寶林茶室」餐廳食物中毒持續延燒，截至目前已累計18案例、2死亡、5重症。

寶林茶室環境跡證驗出米酵菌酸 台大法醫：屬直接證據

寶林案有最新進展，台大法醫學研究所昨天採檢由北市提供的環境及生物跡證剩餘檢體，均呈米酵菌酸陽性。該所副教授兼所長翁德怡表...

寶林茶室環境驗出米酵菌酸 王必勝坦言細菌難培養

北市寶林茶室食物中毒案造成2死悲劇，累積29例通報；台北市公布最新進度，已經在環境及生物跡證有驗出米酵菌酸，台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。