寶林中毒案重症者需「洗肝」 蔣萬安：醫療費全數市府支應

台北市A13寶林茶室食物中毒案持續延燒，目前累計受害29例，其中2人死亡、5人住加護病房。市長蔣萬安今天上午舉行記者會，針對目前住加護病房患者相關醫療費用等，已請社會局討論，由北市府全數支應。

陳彥元表示，目前有4例住在加護病房，醫療單位持續給予支持性治療，其中有2人肝功能衰竭，未來恐面臨換肝，現階段先透過「洗肝」方式，維持生命。

目前「洗肝」費用健保並未給付，是一筆龐大的醫療負擔，蔣萬安表示，所有在加護病房的不分縣市5位受害者，相關醫療費用，已經請社會局召集會議討論，台北市政府會給予全力的協助與支付。社會局長姚淑文說，希望讓家屬能放心、團隊能全力協助治療，所有醫療費用會由社會局支應。

此外，針對未來這些個案恐需要換肝，陳也透露，肝臟移植要有很多評估，包含有些案例有腦病變若嚴重的話，做完肝臟移植效果可能會受影響，其他還包身體裡面是否還存留毒素，但目前個案代謝速度是相當慢也會有影響。