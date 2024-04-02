高雄男討不到錢 撞毀全家汽機車還拿汽油彈丟父母親

高雄鼓山區林姓男子跟家人討不到錢，今年2月5日先砸毀父親轎車，又開車朝該輛車衝撞，同日凌晨再製作「汽油彈」朝家人丟擲，所幸汽油彈未引燃，一家人才幸免於難，高雄地檢署偵結，今依殺人未遂罪嫌起訴林男。

檢方調查，林男和家人同住鼓山區裕興路一帶，2月5日凌晨1時許，林男缺錢跑回家跟家人拿錢，但被弟弟、父母親拒絕。

林男討不到錢，離開家裡後，先拿球棒砸毀父親轎車及機車，之後又駕車朝汽車、機車衝撞，當時家人出來制止，沒料林轉頭先到加油站購買汽油，將汽油裝入礦泉水瓶後，再將衛生紙當作引信，製作成「汽油彈」。

林男回到家裡後，將「汽油彈」點火後朝家人丟擲，所幸水瓶落地後火苗就熄滅，未能成功引燃火勢。林見縱火不成，又拿球棒朝家人揮舞，恐嚇全家「不要給我出門，不然我要撞死你們」。

父母親擔心林做傻事，趁他離開後馬上報警，鼓山警分局當天循線逮到林男，查獲作案用球棒、打火機等物，林男辯稱他沒有要殺人、放火，但家人證詞指證歷歷。

檢方認為，林男在聲押庭中已坦承所有犯行，另參酌證詞及監視器畫面，認定林確實購買汽油後點火朝家人丟擲，今偵結將林男起訴，林目前仍在押中。

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