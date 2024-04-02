彰化芬園明晚跨鄉鎮「送肉粽」引議論 村長：地處邊陲

彰化芬園鄉同安村今天貼出公告，4月3日深夜村民將舉辦一場「送肉粽」送煞科儀，從深夜晚上11點持續到12點30分，也公布路線請有忌諱者在儀式時間避免出入，不過因芬園鄉地處邊陲，又靠山邊，送出海路線恐怕會跨鄉鎮到員林市，就有網友認為造成恐慌。

同安村長林子瓏今天在臉書上公布路線，他說，喪家委託禮儀社辦理相關科儀，他幫忙公布路線，請民眾盡量迴避，避免沖煞，林子龍也說，芬園位在彰化邊陲，要做送煞儀式出海確實路線比較遠，但喪家是安排搭車速度會加快，且辦在深夜，避免造成太大影響。

經了解，同安村一名40歲女子因精神狀況不佳輕生，委託禮儀社舉行送煞科儀，為祈「亡者安息、存者安心」，家屬也請村長協助公布路線，請民眾迴避；路線將從同安村進安路左轉中山路再左轉大彰路，接著右轉員草路至出海口。

其實跨鄉鎮、跨縣市「送肉粽」的議論不少，去年11月彰化和美也有喪家「送肉粽」，路線從和美鎮上國道三號到台中市大甲，引起台中海線民眾反彈，不解為何「送肉粽」儀式送出海捨近求遠。

有40多年法師資歷的顏文讚說，「送肉粽」儀式通常還會評估方便、就近的路線送出海，若捨近求遠，往往是因地方要求，希望煞氣送遠一點，但價格也較高，但他納入地方意見讓居民安心也很重要。

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