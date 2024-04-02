快訊

馬英九問比亞迪領先幾年？宋濤：要有自信心 「別人永遠追不上」

499吃到飽資費方案限「攜碼」？業者曝殘酷2原因：優惠直接差5000

教部公文系統癱瘓4天終於修好了！教職員瘋狂收發文：怕10分鐘後又不正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化芬園明晚跨鄉鎮「送肉粽」引議論 村長：地處邊陲

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化芬園鄉同安村今天貼出公告，4月3日深夜村民將舉辦一場「送肉粽」送煞科儀，從深夜晚上11點持續到12點30分，也公布路線請有忌諱者在儀式時間避免出入，不過因芬園鄉地處邊陲，又靠山邊，送出海路線恐怕會跨鄉鎮到員林市，就有網友認為造成恐慌。

同安村長林子瓏今天在臉書上公布路線，他說，喪家委託禮儀社辦理相關科儀，他幫忙公布路線，請民眾盡量迴避，避免沖煞，林子龍也說，芬園位在彰化邊陲，要做送煞儀式出海確實路線比較遠，但喪家是安排搭車速度會加快，且辦在深夜，避免造成太大影響。

經了解，同安村一名40歲女子因精神狀況不佳輕生，委託禮儀社舉行送煞科儀，為祈「亡者安息、存者安心」，家屬也請村長協助公布路線，請民眾迴避；路線將從同安村進安路左轉中山路再左轉大彰路，接著右轉員草路至出海口。

其實跨鄉鎮、跨縣市「送肉粽」的議論不少，去年11月彰化和美也有喪家「送肉粽」，路線從和美鎮上國道三號到台中市大甲，引起台中海線民眾反彈，不解為何「送肉粽」儀式送出海捨近求遠。

有40多年法師資歷的顏文讚說，「送肉粽」儀式通常還會評估方便、就近的路線送出海，若捨近求遠，往往是因地方要求，希望煞氣送遠一點，但價格也較高，但他納入地方意見讓居民安心也很重要。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

「送肉粽」是對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」是對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供
彰化芬園鄉同安村今天貼出公告，4月3日深夜村民將舉辦一場「送肉粽」送煞科儀，從深夜晚上11點持續到12點30分，也公布路線請有忌諱者在儀式時間避免出入。圖／林子瓏提供
彰化芬園鄉同安村今天貼出公告，4月3日深夜村民將舉辦一場「送肉粽」送煞科儀，從深夜晚上11點持續到12點30分，也公布路線請有忌諱者在儀式時間避免出入。圖／林子瓏提供

彰化 送肉粽

延伸閱讀

南投擴大環保補助！換購電動機車補助最高1萬9千8 許淑華宣布殯葬1變革

南市廟會遶境變色 塑膠椅齊飛衝突亂警送辦

美4總統齊聚紐約！柯林頓、歐巴馬和拜登同台募款 川普訪遇害警察喪家

喪葬補助糾紛1男亮槍恫嚇 反被對方搶走報警

相關新聞

春酒爆62人上吐下瀉 頤品大飯店：有客人帶炸雞等外食

寶林茶室中毒風暴還在發展中，沒想到新北新莊的頤品飯店也爆搭批食物中毒情況，屈臣氏公司日前辦春酒，卻一次出現數十人上吐下瀉...

新莊頤品飯店爆食物中毒！ 62人不適、9人就醫新北命停業

寶林茶室食物中毒事件餘波未消，新北頤品大飯店也出現食物中毒情況。新北衛生局指出，屈臣氏公司26日、27日在頤品大飯店新莊...

影／新莊頤品疑食物中毒 侯友宜：稽查同時要求業者停止供應

新北新莊的頤品飯店發生疑似食物中毒事件，屈臣氏公司日前辦春酒，卻一次出現數十人上吐下瀉並就醫情況。頤品大飯店所屬的雲朗集...

兌幣機Ａ走小朋友30元 貪心夫妻侵占下場花83倍金額彌補

新竹胡姓男子去年與妻子到市區大魯閣湳雅廣場地下一樓消費，行經遊樂區時，看見一名家長帶著兩名幼兒持100元鈔票所兌換的10...

桃園警勤餘時間遛狗 鷹眼識破車手領款…意外再揪毒品

桃園市一名張姓女車手近日晚間在蘆竹區一間ATM提領款項，恰巧被利用勤餘時段遛狗的員警目睹，警方到場發現張女及開車接送的黃...

高雄男討不到錢 撞毀全家汽機車還拿汽油彈丟父母親

高雄鼓山區林姓男子跟家人討不到錢，今年2月5日先砸毀父親轎車，又開車朝該輛車衝撞，同日凌晨再製作「汽油彈」朝家人丟擲，所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。