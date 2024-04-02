影／高雄男翻牆偷工廠財物 隨身帶鹽巴有特殊用意

高雄洪姓男子趁小港區某工廠周休翻牆闖空門，不料觸動保全警鈴，他趕緊爬牆要逃，正遇及時趕抵的保全人員和員警，發現他騎的機車也是失竊車。員警逮捕他，發現他身上有包白色晶狀物，他稱是提神用的「精神答數」，警方一查是鹽巴，令員警苦笑不得。

洪姓男子（45歲）曾涉及多件竊盜案，已經被警方列為治安顧慮人口。

3月31日，高雄市小港區大地街某工廠周休，員工沒人上班，洪姓男子騎機車停在工廠圍牆外，趁四下無人，翻牆進廠區，進入辦公室翻找財物，觸動保全警鈴。

洪男只得手一些零錢，聽見警鈴大作，馬上奪門逃出，再度翻牆要騎車離開時， 小港警分局員警與保全人員已經抵達圍牆外，抓他個正著。

警方盤查洪男，洪還直稱他是員工，是去找老闆的。但警方找來廠方人員，確認他不是員工，戳破他的謊言，員警又查出，他所騎的機車是李姓車主報失竊的機車，立即逮捕他。