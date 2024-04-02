聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄男翻牆偷工廠財物 隨身帶鹽巴有特殊用意
高雄洪姓男子趁小港區某工廠周休翻牆闖空門，不料觸動保全警鈴，他趕緊爬牆要逃，正遇及時趕抵的保全人員和員警，發現他騎的機車也是失竊車。員警逮捕他，發現他身上有包白色晶狀物，他稱是提神用的「精神答數」，警方一查是鹽巴，令員警苦笑不得。
洪姓男子（45歲）曾涉及多件竊盜案，已經被警方列為治安顧慮人口。
3月31日，高雄市小港區大地街某工廠周休，員工沒人上班，洪姓男子騎機車停在工廠圍牆外，趁四下無人，翻牆進廠區，進入辦公室翻找財物，觸動保全警鈴。
洪男只得手一些零錢，聽見警鈴大作，馬上奪門逃出，再度翻牆要騎車離開時， 小港警分局員警與保全人員已經抵達圍牆外，抓他個正著。
警方盤查洪男，洪還直稱他是員工，是去找老闆的。但警方找來廠方人員，確認他不是員工，戳破他的謊言，員警又查出，他所騎的機車是李姓車主報失竊的機車，立即逮捕他。
員警附帶搜查洪男身上物品，發現且1包晶狀物，經查是鹽巴。他稱，是要當成提神用的「精神答數」，另員警傻眼。全案詢後依竊盜罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言