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影／高雄男翻牆偷工廠財物 隨身帶鹽巴有特殊用意

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄洪姓男子趁小港區某工廠周休翻牆闖空門，不料觸動保全警鈴，他趕緊爬牆要逃，正遇及時趕抵的保全人員和員警，發現他騎的機車也是失竊車。員警逮捕他，發現他身上有包白色晶狀物，他稱是提神用的「精神答數」，警方一查是鹽巴，令員警苦笑不得。

洪姓男子（45歲）曾涉及多件竊盜案，已經被警方列為治安顧慮人口。

3月31日，高雄市小港區大地街某工廠周休，員工沒人上班，洪姓男子騎機車停在工廠圍牆外，趁四下無人，翻牆進廠區，進入辦公室翻找財物，觸動保全警鈴。

洪男只得手一些零錢，聽見警鈴大作，馬上奪門逃出，再度翻牆要騎車離開時， 小港警分局員警與保全人員已經抵達圍牆外，抓他個正著。

警方盤查洪男，洪還直稱他是員工，是去找老闆的。但警方找來廠方人員，確認他不是員工，戳破他的謊言，員警又查出，他所騎的機車是李姓車主報失竊的機車，立即逮捕他。

員警附帶搜查洪男身上物品，發現且1包晶狀物，經查是鹽巴。他稱，是要當成提神用的「精神答數」，另員警傻眼。全案詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

洪姓男子（左）翻牆離開工廠，正遇員警已在牆外。記者林保光／翻攝
洪姓男子（左）翻牆離開工廠，正遇員警已在牆外。記者林保光／翻攝
警方自洪姓男子身上找出1包鹽巴，他的用意令員警傻眼。記者林保光／翻攝
警方自洪姓男子身上找出1包鹽巴，他的用意令員警傻眼。記者林保光／翻攝

保全 竊盜

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