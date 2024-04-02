新莊頤品飯店爆食物中毒！ 62人不適、9人就醫新北命停業
寶林茶室食物中毒事件餘波未消，新北頤品大飯店也出現食物中毒情況。新北衛生局指出，屈臣氏公司26日、27日在頤品大飯店新莊晶冠館舉辦春酒，共2201人參加，現有62人腸胃道不適，其中9人就醫，目前症狀皆已緩解。由於食品中毒人數已達暫停作業標準，衛生局昨命飯店下午起暫時停業。
新北衛生局指出，屈臣氏在春酒後疑似出現多人腸胃不適情形，3月26日、27日共有2201人參加頤品大飯店新莊晶冠館春酒活動，共62人出現腸胃道不適，其中有9人就醫，皆未住院，目前症狀皆已緩解。因出現疑似食品中毒症狀人數已達暫停作業標準，衛生局命飯店自昨日下午起暫停作業。
衛生局說，3月31日赴頤品大飯店新莊晶冠館稽查，發現洗滌區地面不潔、垃圾桶未覆蓋等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依食安法處6萬元以上2億元以下罰鍰；另查核現場已無同批食餘檢體，查該春酒供應菜單中，頤品手抓海鮮盆內含泰國蝦、蟳蟹、淡菜、扇貝、小章魚、醬瓜子、德國香腸、馬鈴薯、甜玉米、黃櫛瓜、玉米筍、綠花椰及自製冰塊，屬高風險餐點與食材，已抽樣檢驗衛生標準，若複抽仍不符規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局呼籲，台灣氣候溫暖潮濕，民眾與食品業者特別注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長，同時掌握預防食品中毒五要原則：要勤洗手、食材要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱及要注意保存溫度，以確保食品安全。
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