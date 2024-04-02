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高雄情侶吵架她光腳丫走在路中央 駕駛驚呼「阿娘威」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

網路社群「黑豪家族」今晚貼出一則貼文並附上影片，文中指高雄情侶吵架，女子走在大寮區大漢路的路中，影片中指見女子似乎光著腳ㄚ，走在轎車、機車甚至預拌混凝土車的身旁，險象環生，有駕駛忍不住驚呼「阿娘威」；轄區警方指，有接獲報案，但到場時，情侶已離開。

「黑豪家族」今晚貼出一則貼文並附上影片，只見一名身穿短上衣、短褲的女子，似乎光著腳走在大寮區大漢路上，文中附註因情侶吵架，女子走路中。

女子冒險走在路中央，後方一輛轎車似乎跟在女子後方「亦步亦趨」保護，但有女子行走在路中時，有機車騎士、轎車甚至大型的預拌混凝土車經過，讓人替她捏了一把冷汗！

有轎車駕駛路過目擊，忍不住驚呼「阿娘威，走在路中間，嚇死人」；轄區林園警分局警方指出，有接獲民眾打110通報「有人走在路中央」 ，但警網趕抵的時候沒有發現有人走在路中央的現象。

警方指出，女子的行為恐已違反道路交通管理處罰條例第 78 條的規定，行人在道路上不依規定，擅自穿越車道，或者於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通者，可開罰500元。

高雄情侶吵架，女子光腳走在大寮區大漢路的路中，轎車、機車甚至預拌混凝土車從旁經過，險象環生。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄情侶吵架，女子光腳走在大寮區大漢路的路中，轎車、機車甚至預拌混凝土車從旁經過，險象環生。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄情侶吵架，女子光腳走在大寮區大漢路的路中，轎車、機車甚至預拌混凝土車從旁經過，險象環生。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄情侶吵架，女子光腳走在大寮區大漢路的路中，轎車、機車甚至預拌混凝土車從旁經過，險象環生。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄情侶吵架，女子光腳走在大寮區大漢路的路中，轎車、機車甚至預拌混凝土車從旁經過，險象環生。圖／取自網路社群「黑豪家族」
高雄情侶吵架，女子光腳走在大寮區大漢路的路中，轎車、機車甚至預拌混凝土車從旁經過，險象環生。圖／取自網路社群「黑豪家族」

影片 情侶 社群

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