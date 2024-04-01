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2周癌症用藥被偷…北市婦心急如焚 警調醫院監視器找回

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名7旬婦人日前到北市聯合醫院和平院區看診，在等掛號期間將手提包放在椅子上，暫時離去，回來發現手提包不翼而飛報警，該老婦焦急說「包包裡有我的癌症用藥」，警方調閱監視器畫面循線找到犯嫌，並順利找回癌症用藥，老婦感激不已。

中正二警方日前獲報，一名7旬老婦稱，在醫院掛號等候看診，期間把包包放在椅子上短暫離去，沒想到回到位置上手提包不見了，懷疑遭人偷竊，雖然包包裡沒有錢包，但有鑰匙以及2個禮拜份量的癌症用藥，心急如焚。

警方獲悉，調閱監視器畫面，發現一名林姓女子（64歲）涉嫌偷走手提包，循線通知到案說明，林婦到案辯稱「當時跟哥哥一起看診，以為是哥哥的包包才取走」，但員警跟她哥哥詢問後，確認根本沒有這回事，且藥袋上還有失主的名字，警詢後依竊盜罪嫌送辦，並在林女住處找到偷竊的包包以及失主的癌症用藥、鑰匙等物。

中正二警方呼籲，民眾拾獲遺失物時，應立即送至就近派出所，勿因一時貪心起意而觸法，得不償失，並提醒外出時，應將貴重物品妥善保管。

警方循線找到偷走包包的犯嫌林姓女子，並找回失主遺失的癌症用藥。記者翁至成／翻攝
警方循線找到偷走包包的犯嫌林姓女子，並找回失主遺失的癌症用藥。記者翁至成／翻攝

偷竊 癌症 老婦

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