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新北警推大貨車專案執法 肇事熱點路段加強取締

中央社／ 新北1日電

新北市警察局今天表示，為維護用路人安全，將於4月至5月期間辦理各式大貨車專案執法，時段地點滾動式調整。尤其是中和、五股、新莊及泰山等地肇事熱點的路段，將加強執法。

新北市交通警察大隊發布新聞稿指出，新北市轄內近期發生多起重大砂石、大型貨車交通事故案件，嚴重危害其他用路人生命安全。

警方表示，此項專案執法到5月31日止，主要針對砂石（大貨）車嚴重違規，例如超載、酒駕、不停讓行人、飛散滲漏、裝載不穩妥、行車紀錄器及行車視野輔助系統不依規定等項目，強化現場攔停執法作為，並於易肇事熱時熱點編排勤務，輔以監理單位執行聯合勤務。

為減少交通事故，警方指出，依據統計分析各式大貨車交通事故熱時、熱點，滾動式調整執法時段、地點。

警方表示，依據民國113年1月及2月肇事熱點分析，分別有中和區中山路、五股區成泰路1段、新莊區中正路、泰山區新五路1段；肇事熱時，於上午10時到下午2時。警方將加強交通執法手段，以改善大貨車行車秩序。

依據近期大貨車交通事故案件分析，行人、機慢車對於大型車「視野死角」及「內輪差」等特性，認知仍有不足，警方呼籲其他用路人盡量遠離大型車駕駛視野死角範圍，尤其行人勿至大型車前路過，以確保安全。

另外，大型車欲轉彎時，勿與其爭先轉彎、勿逗留在大型車輛內輪差範圍內，避免發生危害。

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