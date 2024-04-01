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台24線44.5K阿禮部落前 「起點」標示牌現彈孔警追查
有網友在臉書社團「霧台神山台24線 C.P RACING（追焦.路況）」昨PO一段影片，並提醒民眾，「道路標示牌遭破壞，騎車注意路況也要注意落石跟土豆（子彈）」，警方網路輿情發現後不敢大意，上山勘驗，初步研判是山上獵人因平日需清槍及獵槍校對，瞄準物體所致，擴大調閱監視器釐清案情。
里港警分局表示，台24線44.5公里處「起點」標示牌出現疑彈孔痕跡，網路輿情發現後指派偵查隊及鑑識到場，並擴大調閱附近監視器釐清案情。
警方表示，初步勘驗標示牌上遺留彈痕無鉛銅反應，應是鋼珠所為。初步研判是山上獵人因平日需清槍及獵槍校對，需瞄準物體所致。里港警分局表示，將秉持嚴正執法態度，從嚴追責究辦，維護民眾生命財產安全。
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