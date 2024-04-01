找到了！花蓮六順山「輕裝女山友」失聯5天 躲樹根喝水挺過來

來自北部的52歲殷姓女山友，於上月27日與6名友人攀登七彩湖及六順山，當天傍晚卻獨自回營地而失聯。消防人員歷經5天搜救，今天傳來好消息，殷女現身六順山三角點附近，被其他山友發現，自稱躲在樹根裡，5天來只喝水，意識非常清楚，消防人員正前往評估她的身體狀況。

殷女與6名友人於上月27日攀登位在南投、花蓮交界的七彩湖及六順山，當天上午自南投丹大林道入山，抵達七彩湖後先紮營，接著輕裝攀登六順山，隊伍到達三角點後，殷女說要先回營地而獨自離去。

6名隊友隨後回到紮營處，卻未見殷女蹤影，返回六順山三角點尋找也沒看到人影，其中4名隊員決定先回營地等待，另外2人持續在三角點周邊搜索，直到當天晚間8時許仍未找到人，通報消防局後，隔天只能先下山。

花蓮縣消防局查詢殷女手機最後定位，時間為上月27日傍晚5時48分，座標位置位在海拔高度約2814公尺、六順山往高登新路的半路上，距六順山三角點超過1公里，由於手機接下來沒有訊號，研判殷女應是不小心走錯路，手機也沒電。

消防隊考量殷女輕裝登頂，身上可能沒有足夠裝備度過山區多變的氣候，在上月28日、29日陸續申請空勤總隊出動直升機，搭載搜救人員上山搜尋，直到今天中午傳來好消息。

消防局第二大隊長王明忠指出，今天接獲其他山友通報，中午在六順山三角點處發現殷女，且意識清楚，能自行走路，已派員前往接觸，並詢問是否需要申請直升機協助載下山。