又是撿手機！桃園轎車失控衝撞路邊店家 瓦斯桶倒一地

桃園市八德區介壽路二段今下午發生一名黃姓駕駛疑似開車中撿手機，造成車身傾斜一路跨越到對向車道逆行，再衝進路邊小吃攤，還好沒有人傷亡，駕駛酒測值為0，詳細事發原因正在調查。

從路口監視器畫面發現，當時黃姓駕駛開著灰色小客車沿介壽路二段往桃園方向行駛，突然方向一路往左偏斜，先是橫跨至對向車道逆向行駛，2輛機車見到迎面而來的小客車趕緊閃避，接著小客車再直直衝進路邊民宅，又往前衝進隔壁的小吃攤，現場瓦斯桶散落一地，相當驚險。