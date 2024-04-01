移工半夜口渴投幣買飲料 不甘錢被吃掉伸手摳竟遭夾困

新北市土城區1名29歲男性移工，昨天（31日）半夜因口渴至工廠宿舍外自動飲料販賣機要買飲料，不料投幣選好商品後卻發現飲料沒有掉下來。男子將手伸進機器內嘗試將飲料取出時，中指與無名指卻被夾住只得報警。消防人員到場使用破壞器材及潤滑油協助男子脫困，所幸僅手指紅腫送醫治療後已無大礙。

據了解，新北市消防局昨天（3月31日）凌晨2時32分許接獲報案，在土城區永豐路一間工廠有人手指被飲料販賣機夾住。消防人員獲報趕抵發現1名29歲男性移工，睡到半夜時因口渴到工廠1樓的自動飲料販賣機買飲料，但投幣後飲料卻沒掉下來，移工不甘錢被吃掉竟將手伸進機台內嘗試取出飲料，不料右手中指與無名指被機台夾住動彈不得，嘗試多次均無法脫困只好報警求助。

消防人員經評估移工傷勢與機台原理構造後，立即使用破壞器才破壞機台塑膠面板與裡面的鋼板，並使用潤滑油充分潤滑移工右手，15分鐘內順利協助移工脫困，所幸僅手指紅腫送醫治療後已無大礙。