快訊

4月新制一次看！升息、電價調漲 什麼都變貴了只有這類人開心

德國大麻合法化上路：開放使用娛樂性大麻，但國內輿論兩極

馬英九啟程訪陸 盼傳遞台灣人民愛好和平心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移工半夜口渴投幣買飲料 不甘錢被吃掉伸手摳竟遭夾困

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區1名29歲男性移工，昨天（31日）半夜因口渴至工廠宿舍外自動飲料販賣機要買飲料，不料投幣選好商品後卻發現飲料沒有掉下來。男子將手伸進機器內嘗試將飲料取出時，中指與無名指卻被夾住只得報警。消防人員到場使用破壞器材及潤滑油協助男子脫困，所幸僅手指紅腫送醫治療後已無大礙。

據了解，新北市消防局昨天（3月31日）凌晨2時32分許接獲報案，在土城區永豐路一間工廠有人手指被飲料販賣機夾住。消防人員獲報趕抵發現1名29歲男性移工，睡到半夜時因口渴到工廠1樓的自動飲料販賣機買飲料，但投幣後飲料卻沒掉下來，移工不甘錢被吃掉竟將手伸進機台內嘗試取出飲料，不料右手中指與無名指被機台夾住動彈不得，嘗試多次均無法脫困只好報警求助。

消防人員經評估移工傷勢與機台原理構造後，立即使用破壞器才破壞機台塑膠面板與裡面的鋼板，並使用潤滑油充分潤滑移工右手，15分鐘內順利協助移工脫困，所幸僅手指紅腫送醫治療後已無大礙。

新北市消防局第五大隊大隊長鍾世銘呼籲，民眾遇到此狀況時，切勿驚慌，立即尋求消防單位到場協助，並且依飲料機上的聯絡方式同步通知自動販賣機業者前來協助，以防因慌亂而讓情況更加嚴重。

消防人員到場發現移工右手受困在機台內。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場發現移工右手受困在機台內。記者黃子騰／翻攝
消防人員使用破壞器材破壞機台面板。記者黃子騰／翻攝
消防人員使用破壞器材破壞機台面板。記者黃子騰／翻攝

移工

延伸閱讀

自販機投幣未掉出飲料 移工用手掏被卡住急求援

移工人頭戶喊到40萬！ 是否採離境就關戶？金管會擬跨部會討論

和女友人喝醉「大剌剌躺路邊」 警一查巴基斯坦籍移工驚：逾期長達10年

永和女自5樓墜落「卡2樓遮雨棚」 消防架梯救下命危送醫

相關新聞

愛心受詐騙、贈獎活動當誘餌 社福團體籲民眾注意

詐騙新招層出不窮，近來有不肖人士於IG發起抽獎、占卜、送樂高等活動，但要民眾先捐款至特定社福團體，再藉機套取個資。包括關...

台3線事故多 嘉縣中埔段阿婆灣兩月12車禍

省道台3線事故頻傳，苗栗縣立委邱鎮軍日前質詢，諷刺蔡英文總統說的浪漫台3線變絕命彎道，交通部長王國材答詢允諾實勘改善，但...

移工半夜口渴投幣買飲料 不甘錢被吃掉伸手摳竟遭夾困

新北市土城區1名29歲男性移工，昨天（31日）半夜因口渴至工廠宿舍外自動飲料販賣機要買飲料，不料投幣選好商品後卻發現飲料...

靜宜大學休學男生租屋處沒生命跡象 死因待檢調釐清

昨晚，一名已休學的男大三在沙鹿區租屋處，被隔壁同學發現一日未出門，今晨２點多報警，發現男大生仰躺在房間，已無氣息，今將相...

結伴走浸水營古道56歲婦人滑倒受傷 消防急救援

屏東縣消防局上月30日下午2點半，接獲報案，春日鄉浸水營古道登山一名56歲王姓婦人在2公里處不慎滑倒受傷，消防局出動救援...

27歲朱宇莉派任台中港警 中隊長成新「嬌」點

台中港務警察總隊自1973年成立以來，各中隊歷任中隊長皆由男性擔任，近日該總隊人事異動，其中，南突堤中隊長一職由27歲警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。