靜宜大學休學男生租屋處沒生命跡象 死因待檢調釐清

昨晚，一名已休學的男大三在沙鹿區租屋處，被隔壁同學發現一日未出門，今晨２點多報警，發現男大生仰躺在房間，已無氣息，今將相驗釐清死因。據悉，該生為靜宜大學男大生，上月已休學，至於為何在校外租屋處發生憾事，校方連繫家屬釐清中。

該名已休學的男大生在沙鹿區校外承租房間，隔壁同學昨天察覺有異狀，已1日未見到男大生，今天清晨２點多敲門沒有人回應，報警處理，未料房門打開，男大生躺在房間已明顯沒有生命跡象，未留遺書。

警方表示，初步檢視房內沒有打鬥、破壞跡象，初步排除他殺，進一步死因有待今天相驗釐清。

該男大生家屬從北部趕到台中，聽聞孩子噩耗相當難過，但對於死因沒有意見，靜候相驗。

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