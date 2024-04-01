聽新聞
test
0:00 / 0:00
靜宜大學休學男生租屋處沒生命跡象 死因待檢調釐清
昨晚，一名已休學的男大三在沙鹿區租屋處，被隔壁同學發現一日未出門，今晨２點多報警，發現男大生仰躺在房間，已無氣息，今將相驗釐清死因。據悉，該生為靜宜大學男大生，上月已休學，至於為何在校外租屋處發生憾事，校方連繫家屬釐清中。
該名已休學的男大生在沙鹿區校外承租房間，隔壁同學昨天察覺有異狀，已1日未見到男大生，今天清晨２點多敲門沒有人回應，報警處理，未料房門打開，男大生躺在房間已明顯沒有生命跡象，未留遺書。
警方表示，初步檢視房內沒有打鬥、破壞跡象，初步排除他殺，進一步死因有待今天相驗釐清。
該男大生家屬從北部趕到台中，聽聞孩子噩耗相當難過，但對於死因沒有意見，靜候相驗。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言