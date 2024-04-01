愛心受詐騙、贈獎活動當誘餌 社福團體籲民眾注意

詐騙新招層出不窮，近來有不肖人士於IG發起抽獎、占卜、送樂高等活動，但要民眾先捐款至特定社福團體，再藉機套取個資。包括關愛之家、伊甸基金會、台灣認知功能促進協會等數家社福團體都受害，已有被害者遭到詐騙60萬元現金，被動貸款75萬元。台灣認知功能促進協會提醒民眾注意詐騙手法，同時也將該一新手法提供其他社福團體注意，建議一有類似狀況應主動報案，避免稍有不慎成為詐騙集團共謀並遭致凍結捐款帳戶，將令社福團體經營更加雪上加霜。

台灣認知功能促進協會表示，此一詐騙手法為要求受害者提供匯款帳號佯裝要轉帳，爾後表示匯款失敗，繼而要求跟客服人員聯繫，再提供一組Line ID請受害者加入，接著假冒客服人員者會要求啟動視訊，表示說要指導如何操作網路銀行，接著就成功哄騙民眾匯款甚至變成貸款。目前已有被害者遭到詐騙60萬元現金，被動貸款75萬元。

台灣認知功能促進協會指出，該單位自3月19日起，協會帳號（非日照帳號）陸續收到兩百多筆188元的金額的匯款，同時有機警的民眾來電協會詢問，為免協會遭受不肖人士濫用，或被誤認為同謀，隨即在20日於協會官網、FB鄭重發出聲明，並在23日邀請一位來自台中的匯款者北上擔任證人至內湖區潭美分局現場報案並提告。協會也自21日起，每日聯繫匯款銀行請銀行主動聯繫匯款者不要再受到後續的詐騙。