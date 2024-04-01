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自販機投幣未掉出飲料 移工用手掏被卡住急求援

中央社／ 新北1日電

新北市土城區某工廠外籍移工半夜口渴，到廠區內自動販賣機投幣後飲料卻未掉落，移工異想天開想伸手入內掏取卻被鐵板卡住手指，難以脫困，只好打119求援才脫困。

新北市消防局第5大隊今天以新聞稿說明，昨天凌晨2時許接獲通報，土城區永豐路某工廠有民眾手指被飲料自動販賣機卡住，需消防人員前往協助救援。

警消到場後發現受困者是約29歲的外籍移工，移工因半夜口渴至工廠1樓自動販賣機投幣，但發現飲料沒掉下來，於是嘗試用手伸入機器中拾取，可是卻不慎右手中指及無名指遭自動販賣機夾入，卡在出口處鐵板縫中。

消防人員評估患者狀況及機器原理構造後，使用破壞器具及潤滑油救援，經過一番折騰，才將移工手指拔出脫困並送醫檢查治療。

第5大隊大隊長鍾世銘表示，如民眾遇到類似狀況時，切勿驚慌，立即尋求消防單位到場協助，並且依自動販賣機上的聯絡方式，同步通知業者前來協助。

新北市土城區某工廠外籍移工半夜口渴，到廠區內自動販賣機投幣後飲料卻未掉落，移工異想天開想伸手入內掏取卻被鐵板卡住手指，難以脫困，只好打119求援才脫困。示意圖／ingimage
新北市土城區某工廠外籍移工半夜口渴，到廠區內自動販賣機投幣後飲料卻未掉落，移工異想天開想伸手入內掏取卻被鐵板卡住手指，難以脫困，只好打119求援才脫困。示意圖／ingimage

移工 販賣機

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