快訊

朝聖倒數！東京「麻布台之丘」觀景台4月18日起終止免費開放 4類人才能進入

無人機又入侵二膽 邱國正：守軍處理不當、訓練不足

擁6千萬資產卻住雜物堆還被逼到清大洗澡 老翁忍55年休妻判准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凌晨開車恍神 快速道路小貨車撞護欄、再撞貨櫃車後翻覆

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

李姓男子今早駕駛小貨車，沿著萬瑞快速道路往瑞芳方向行駛途中，疑恍神先擦撞路旁護欄，又碰撞行駛內側車道的貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫。警方對兩名駕駛人實施酒測，數值都是0，事故原因和肇責由警方調查中。

這起車禍發生在今天清晨5點16分，約20歲李男駕駛的小貨車占用外側車道，30多歲賴男駕駛的貨櫃車則是停在內側車道，造成交通受阻。

新北市瑞芳警分局接獲報案，派遣3名員警與警局租用的民間緩撞車到場，協助交通管制及疏導。警方完成初步採證後，讓賴男將貨櫃車移往路肩，內側車道開放行車。交通未中斷，事故車輛在上6點37分拖吊離開現場，再由公路局基隆工務段清理路面油漬，恢復正常交通。

據了解，李男今晨駕駛小貨車沿台62線萬瑞快速道路西向行駛，到指標13公里處瑞芳區四腳亭路段，疑似恍神使車輛偏離車道，在擦撞路旁護欄，再往左擦撞同向內側車道賴男駕駛的貨櫃車。小貨車最後側翻，造成李男手腳擦挫傷，由新北市消防局救護車送往衛福部基隆醫院治療，賴男未受傷。

李男今早駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑恍神擦撞路旁護欄，又碰撞同向貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫，事故原因和肇責由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李男今早駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑恍神擦撞路旁護欄，又碰撞同向貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫，事故原因和肇責由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李男今早駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑恍神擦撞路旁護欄，又碰撞同向貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫，事故原因和肇責由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李男今早駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑恍神擦撞路旁護欄，又碰撞同向貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫，事故原因和肇責由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李男今早駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑恍神擦撞路旁護欄，又碰撞同向貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫，事故原因和肇責由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李男今早駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑恍神擦撞路旁護欄，又碰撞同向貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫，事故原因和肇責由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李男今早駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑恍神擦撞路旁護欄，又碰撞同向貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫，事故原因和肇責由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李男今早駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑恍神擦撞路旁護欄，又碰撞同向貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫，事故原因和肇責由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李男今早駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑恍神擦撞路旁護欄，又碰撞同向貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫，事故原因和肇責由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
李男今早駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路，疑恍神擦撞路旁護欄，又碰撞同向貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫，事故原因和肇責由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 車道

延伸閱讀

貨櫃車「折甘蔗」占車道！台88快速道路車禍塞3.5小時 晚間8點恢復通行

台88西行往高雄尖峰時刻車禍！貨櫃車「折甘蔗」占車道 用路人塞車1小時

家屬崩潰指認！國道墜河駕駛身分確認 檢警將相驗調查

畫面曝光！竹東高中校車差點掉到橋下 吉祥物救了全車

相關新聞

影／七期博弈商撈12億 神案祈願「人才不繼」錯字掉漆

嘉義縣羅姓男子是博弈網站代理商，前年底插旗台中商辦CBD大樓，聘請10多名員工大張旗鼓，國內民眾入金下注，經營1年多時間...

台3線事故多 嘉縣中埔段阿婆灣兩月12車禍

省道台3線事故頻傳，苗栗縣立委邱鎮軍日前質詢，諷刺蔡英文總統說的浪漫台3線變絕命彎道，交通部長王國材答詢允諾實勘改善，但...

台中市警局大選後第二波警官異動 141人今履新上任

警政署在今年1月間針對三線一星、三線二星的高階警官進行職務調整，台中市警局一共有21人異動，台中市警局今天發布第二波人事...

凌晨開車恍神 快速道路小貨車撞護欄、再撞貨櫃車後翻覆

李姓男子今早駕駛小貨車，沿著萬瑞快速道路往瑞芳方向行駛途中，疑恍神先擦撞路旁護欄，又碰撞行駛內側車道的貨櫃車後翻覆，受輕...

社區不定時炸彈！狂男跨區砸3車理由超瞎「車主讓我不開心」求償困難

台南市永康區南灣街巷弄上周深夜3輛車擋風玻璃遭人砸毀，永康分局員警一路追查到東區鎖定林姓男子涉案，前晚到住處帶回偵訊、依...

影／彰化縣永靖一夜2火警 磚房民宅七旬老翁命喪火窋

彰化縣永靖鄉今天凌晨不平靜，同一時間發生二起火警，中山路巷弄內一處磚房民宅發生火警，一名老翁燒死在屋內，起火原因調查中；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。