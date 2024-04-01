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凌晨開車恍神 快速道路小貨車撞護欄、再撞貨櫃車後翻覆
李姓男子今早駕駛小貨車，沿著萬瑞快速道路往瑞芳方向行駛途中，疑恍神先擦撞路旁護欄，又碰撞行駛內側車道的貨櫃車後翻覆，受輕傷送醫。警方對兩名駕駛人實施酒測，數值都是0，事故原因和肇責由警方調查中。
這起車禍發生在今天清晨5點16分，約20歲李男駕駛的小貨車占用外側車道，30多歲賴男駕駛的貨櫃車則是停在內側車道，造成交通受阻。
新北市瑞芳警分局接獲報案，派遣3名員警與警局租用的民間緩撞車到場，協助交通管制及疏導。警方完成初步採證後，讓賴男將貨櫃車移往路肩，內側車道開放行車。交通未中斷，事故車輛在上6點37分拖吊離開現場，再由公路局基隆工務段清理路面油漬，恢復正常交通。
據了解，李男今晨駕駛小貨車沿台62線萬瑞快速道路西向行駛，到指標13公里處瑞芳區四腳亭路段，疑似恍神使車輛偏離車道，在擦撞路旁護欄，再往左擦撞同向內側車道賴男駕駛的貨櫃車。小貨車最後側翻，造成李男手腳擦挫傷，由新北市消防局救護車送往衛福部基隆醫院治療，賴男未受傷。
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