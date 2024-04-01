快訊

朝聖倒數！東京「麻布台之丘」觀景台4月18日起終止免費開放 4類人才能進入

無人機又入侵二膽 邱國正：守軍處理不當、訓練不足

擁6千萬資產卻住雜物堆還被逼到清大洗澡 老翁忍55年休妻判准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／七期博弈商撈12億 神案祈願「人才不繼」錯字掉漆

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

嘉義縣羅姓男子是博弈網站代理商，前年底插旗台中商辦CBD大樓，聘請10多名員工大張旗鼓，國內民眾入金下注，經營1年多時間，海撈12億元賭金，檢警搜索時發現，羅男為事業更上一層樓，有在住處神案上供奉招財神獸「貔貅」，以紅紙寫上2025年欲達成「身價破2億元」的目標，其中「人才不斷」錯寫成「不繼」，字義迥異。

經查，羅男經營博弈網站不法獲利超過5000萬元，已在雲林縣購入市價2000萬元的透天厝兩棟，甚至名下還有一輛新車要價600萬元的Audi RS e-tron GT電動跑車，檢警去年底前往羅男住處搜索時，發現羅男為讓事業更上一層樓，有在住家神案供奉招財神獸「貔貅」，還在神像下壓有一張紅紙，寫上新的事業目標。

羅男在祈願紅紙寫到「2025年身價破2億元」、「2025年5條表後咬度（顧客黏著度）千萬的代理線」、「每月總開發1000名會員」、「進軍全球博弈市場」、「我的體系人才不繼、小人退散」。

辦案人員搜扣時發現，此張紅紙就是羅男經營博弈網站的鐵證，因此查扣，不過檢視內容時，發現羅男將「人才不斷」誤寫成「不繼」，也讓辦案人員莞爾，「錯一字意思差很多」。

刑事局中打六隊在去年8月間獲報，嘉義縣羅姓男子（34歲）為謀不法利益，在前年底代理「富○」博弈網站成為代理商，還大張旗鼓，招攬員工進駐台中七期商辦CBD大樓，招攬賭客下注，全案報請彰化地檢署檢察官指揮後，與彰化縣警局、台中市警局共組專案小組偵辦。

專案小組去年底收網抓人，分別台中市、雲林縣等地，帶回羅等涉案13人，查扣博弈機房電腦主機、筆電、手機、現金、奥迪RS e-tron GT、BMW等4輛名車，以及毒品大麻等證物。

專案小組清查，羅男經營的博弈機房電腦內帳冊，有招攬國內民眾入金下注紀錄，經清查，羅男等人從前年底經營至被查獲為止，總計投注賭資高達新臺幣12億445萬餘元，不法所得將近5000萬元。

全案警詢後，依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、營利賭博等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦，檢方命羅以150萬元重保，其餘涉案人以5萬元至10萬元交保；另經法院裁定扣押羅男名下2棟房產，查扣不法利得總計超過4000萬餘元。

嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，在住處供奉貔貅，以紅紙寫下未來目標，檢警搜索時發現有錯字。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，在住處供奉貔貅，以紅紙寫下未來目標，檢警搜索時發現有錯字。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，在住處供奉貔貅，以紅紙寫下未來目標，檢警搜索時發現有錯字。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，在住處供奉貔貅，以紅紙寫下未來目標，檢警搜索時發現有錯字。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，在住處供奉貔貅，以紅紙寫下未來目標，檢警搜索時發現有錯字。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，在住處供奉貔貅，以紅紙寫下未來目標，檢警搜索時發現有錯字。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，檢警去年底收網抓人，帶回羅等涉案13人，查扣羅等人名下奥迪、BMW等名車。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，檢警去年底收網抓人，帶回羅等涉案13人，查扣羅等人名下奥迪、BMW等名車。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，檢警去年底收網抓人，帶回羅等涉案13人。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣羅姓男子經營博弈網站，檢警去年底收網抓人，帶回羅等涉案13人。記者陳宏睿／翻攝

台中市 嘉義

延伸閱讀

影／嘉義博弈商插旗台中商辦 一年海撈12億落網獲重保

被駭客盯上！7高中校務系統遭駭、個資外洩 教育部公布學校名單

民宿業者槍擊數發部遭四叉貓抹黑 阿德登山隊不滿將蒐證提告

泰國跨出賭場合法化第一步 想搶博弈旅遊財

相關新聞

愛心受詐騙、贈獎活動當誘餌 社福團體籲民眾注意

詐騙新招層出不窮，近來有不肖人士於IG發起抽獎、占卜、送樂高等活動，但要民眾先捐款至特定社福團體，再藉機套取個資。包括關...

台3線事故多 嘉縣中埔段阿婆灣兩月12車禍

省道台3線事故頻傳，苗栗縣立委邱鎮軍日前質詢，諷刺蔡英文總統說的浪漫台3線變絕命彎道，交通部長王國材答詢允諾實勘改善，但...

結伴走浸水營古道56歲婦人滑倒受傷 消防急救援

屏東縣消防局上月30日下午2點半，接獲報案，春日鄉浸水營古道登山一名56歲王姓婦人在2公里處不慎滑倒受傷，消防局出動救援...

台中市警局大選後第二波警官異動 141人今履新上任

警政署在今年1月間針對三線一星、三線二星的高階警官進行職務調整，台中市警局一共有21人異動，台中市警局今天發布第二波人事...

凌晨開車恍神 快速道路小貨車撞護欄、再撞貨櫃車後翻覆

李姓男子今早駕駛小貨車，沿著萬瑞快速道路往瑞芳方向行駛途中，疑恍神先擦撞路旁護欄，又碰撞行駛內側車道的貨櫃車後翻覆，受輕...

社區不定時炸彈！狂男跨區砸3車理由超瞎「車主讓我不開心」求償困難

台南市永康區南灣街巷弄上周深夜3輛車擋風玻璃遭人砸毀，永康分局員警一路追查到東區鎖定林姓男子涉案，前晚到住處帶回偵訊、依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。