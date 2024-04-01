影／七期博弈商撈12億 神案祈願「人才不繼」錯字掉漆

嘉義縣羅姓男子是博弈網站代理商，前年底插旗台中商辦CBD大樓，聘請10多名員工大張旗鼓，國內民眾入金下注，經營1年多時間，海撈12億元賭金，檢警搜索時發現，羅男為事業更上一層樓，有在住處神案上供奉招財神獸「貔貅」，以紅紙寫上2025年欲達成「身價破2億元」的目標，其中「人才不斷」錯寫成「不繼」，字義迥異。

經查，羅男經營博弈網站不法獲利超過5000萬元，已在雲林縣購入市價2000萬元的透天厝兩棟，甚至名下還有一輛新車要價600萬元的Audi RS e-tron GT電動跑車，檢警去年底前往羅男住處搜索時，發現羅男為讓事業更上一層樓，有在住家神案供奉招財神獸「貔貅」，還在神像下壓有一張紅紙，寫上新的事業目標。

羅男在祈願紅紙寫到「2025年身價破2億元」、「2025年5條表後咬度（顧客黏著度）千萬的代理線」、「每月總開發1000名會員」、「進軍全球博弈市場」、「我的體系人才不繼、小人退散」。

辦案人員搜扣時發現，此張紅紙就是羅男經營博弈網站的鐵證，因此查扣，不過檢視內容時，發現羅男將「人才不斷」誤寫成「不繼」，也讓辦案人員莞爾，「錯一字意思差很多」。

刑事局中打六隊在去年8月間獲報，嘉義縣羅姓男子（34歲）為謀不法利益，在前年底代理「富○」博弈網站成為代理商，還大張旗鼓，招攬員工進駐台中七期商辦CBD大樓，招攬賭客下注，全案報請彰化地檢署檢察官指揮後，與彰化縣警局、台中市警局共組專案小組偵辦。

專案小組去年底收網抓人，分別台中市、雲林縣等地，帶回羅等涉案13人，查扣博弈機房電腦主機、筆電、手機、現金、奥迪RS e-tron GT、BMW等4輛名車，以及毒品大麻等證物。

專案小組清查，羅男經營的博弈機房電腦內帳冊，有招攬國內民眾入金下注紀錄，經清查，羅男等人從前年底經營至被查獲為止，總計投注賭資高達新臺幣12億445萬餘元，不法所得將近5000萬元。