影／彰化縣永靖一夜2火警 磚房民宅七旬老翁命喪火窋

彰化縣永靖鄉今天凌晨不平靜，同一時間發生二起火警，中山路巷弄內一處磚房民宅發生火警，一名老翁燒死在屋內，起火原因調查中；另福中巷工廠火警，無人員傷亡。

今天凌晨一點6分中山路一段551巷內一處磚造民房發生火警，彰化消防局第二大隊出動消防車、救護車共14輛，及消防員、義消42人搶救。

由於磚房內部悶燒，還出動機具破壞鐵門搶救，火勢在2點撲滅，現場發現一名焦屍，死者是78歲羅姓男子，火警發生後是返家的租屋房客發現冒出火煙而報警，警消還在調查起火原因。