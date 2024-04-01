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影／彰化縣永靖一夜2火警 磚房民宅七旬老翁命喪火窋

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉今天凌晨不平靜，同一時間發生二起火警，中山路巷弄內一處磚房民宅發生火警，一名老翁燒死在屋內，起火原因調查中；另福中巷工廠火警，無人員傷亡。

今天凌晨一點6分中山路一段551巷內一處磚造民房發生火警，彰化消防局第二大隊出動消防車、救護車共14輛，及消防員、義消42人搶救。

由於磚房內部悶燒，還出動機具破壞鐵門搶救，火勢在2點撲滅，現場發現一名焦屍，死者是78歲羅姓男子，火警發生後是返家的租屋房客發現冒出火煙而報警，警消還在調查起火原因。

另一起火警是永靖鄉福中巷一處鐵皮工廠昨晚深夜11點 24分突竄出火苗，第二大隊等各分隊共出動消防車、救護車等共15輛，及消防員、義消共46人搶救，火勢在凌晨零時43分撲滅，進行殘火處理到3時45分火勢完全熄滅，幸無人員傷亡，起火原因調查中。

永靖鄉中山路巷弄內一處磚房民宅發生火警，78歲老翁燒死在屋內，起火原因調查中。圖／民眾提供
永靖鄉中山路巷弄內一處磚房民宅發生火警，78歲老翁燒死在屋內，起火原因調查中。圖／民眾提供
永靖鄉福中巷一處鐵皮工廠昨晚深夜11點多發生火警，幸無人員傷亡。圖／民眾提供
永靖鄉福中巷一處鐵皮工廠昨晚深夜11點多發生火警，幸無人員傷亡。圖／民眾提供
永靖鄉中山路巷弄內一處磚房民宅發生火警，78歲老翁燒死在屋內，起火原因調查中。圖／民眾提供
永靖鄉中山路巷弄內一處磚房民宅發生火警，78歲老翁燒死在屋內，起火原因調查中。圖／民眾提供
永靖鄉中山路巷弄內一處磚房民宅發生火警，78歲老翁燒死在屋內，起火原因調查中。圖／民眾提供
永靖鄉中山路巷弄內一處磚房民宅發生火警，78歲老翁燒死在屋內，起火原因調查中。圖／民眾提供
永靖鄉中山路巷弄內一處民宅發生火警，78歲老翁燒死在屋內，起火原因調查中。圖／民眾提供
永靖鄉中山路巷弄內一處民宅發生火警，78歲老翁燒死在屋內，起火原因調查中。圖／民眾提供

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