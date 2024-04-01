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八旬老婦迷失街頭 幸得警方協助安全護送返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

88歲林姓老婦人昨天深夜11點多，呆坐在台南市中華西路二段450巷口，她講話含糊不清，神情茫然，巡邏員警立即上前關心，隨後查出她的身分，為避免意外發生，主動護送老婦返家。

台南市警二分局長樂派出所警員謝宇旻、劉韋麟，昨晚間11點多巡邏行經中華西路二段450巷口，發現老婦人神色疲憊、忘記自己該怎麼回家，因體力不支索性蹲坐在路旁，警員上前關心老婦身體狀況。

警員發現老婦因年長記憶力退化，神情疲倦，警員不斷與她溝通詢問後總算獲得一點蛛絲馬跡，能說出她自己的姓名，卻無法說出住於何處，最終查出老婦身分，考量當時因夜色已深，為避免婦人發生意外，將老婦攙扶上巡邏車，護送老婦回到北區住家，鄰居大讚員警熱心助人，表達高度肯定與感謝。

市警二分局呼籲，邁入老年化的社會，年長者往往視力、聽力及反應判斷能力下降，家屬應主動關心家中年長者，如外出最好有家人陪同或搭乘大眾交通工具，且應隨時留意長輩活動範圍，避免讓其獨自出門，另建議可申請「愛心手鍊」，也可向各直轄市、縣（市）政府警察局鑑識中心（科）或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如果不慎走失，尋獲時才可藉由這些資訊即時聯繫到家屬。民眾若遇年長者失蹤，請撥打110通知警方協助，以免發生危險。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

八旬林姓老婦人（右）迷途徘徊街頭，台南市警二分局長樂派出所警員劉韋麟（左）協助護送返家。記者黃宣翰／翻攝
八旬林姓老婦人（右）迷途徘徊街頭，台南市警二分局長樂派出所警員劉韋麟（左）協助護送返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局長樂派出所警員劉韋麟，主動護送老婦人返家，熱心助人獲肯定。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局長樂派出所警員劉韋麟，主動護送老婦人返家，熱心助人獲肯定。記者黃宣翰／翻攝

台南 老婦

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