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麻豆女警深夜胸口中彈陳屍車中 警調查釐清

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

警界傳出憾事；台南麻豆警分局一名女警，昨深夜11點51分被發現陳屍在官田體育公園自己車上駕駛座，旁邊有一把警槍人已明顯死亡。據查，女警目前在警大碩士班研讀，但曾為課業苦惱而退學悶悶不樂，詳細原因警方將深入調查中。

據知，31歲梁姓女警家住善化區，是麻豆警分局官田分駐所警員，昨早身體不適由父親陪同看診請假，醫院檢出她有血尿現象，中午返家後又銷假晚上上班；詎料昨深夜傳出憾事，她滿身血陳屍轎車中。

麻豆警分局說，梁員本（31）日原排定補休，於20時許向副所長表示欲銷假上班，並於20時30分返所領用械彈及無線電、簽出擔服備勤，駕駛個人車輛外出。因22時交接班時未發現梁員行蹤，副所長察覺異狀立即向分局通報並動員所內同仁尋找，分局長指示調閱行車軌跡及手機最後發話位置。經動員協尋，最終於23時50分在官田區運動公園發現其車輛，手機已關機。

警方說，女警案發前曾發話給某同事不通後關機，對方回撥連續近20通後均不通，後警方尋女警最後發話紀錄來到官田體育公園尋找。

經查，31歲梁女未婚，無男友，平常勤務正常，且個性相當上進，持續在警察大學攻讀碩士學位，不過因課業及工作兩頭燒無力負擔上學期退學，有同仁說，梁女疑此事情緒受影響，詳細原因仍待證實。

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台南麻豆警分局一名女警，昨深夜11點51分被發現陳屍在官田體育公園自己車上駕駛座，旁邊有一把警槍人已明顯死亡。警察示意圖／聯合報系資料照片
台南麻豆警分局一名女警，昨深夜11點51分被發現陳屍在官田體育公園自己車上駕駛座，旁邊有一把警槍人已明顯死亡。警察示意圖／聯合報系資料照片

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