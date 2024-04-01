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限制移工人頭戶 金管會：需避歧視問題

聯合報／ 記者朱漢崙黃羿馨王駿杰李奕昕／連線報導

在台工作的外籍移工（圖為示意，非詐騙當事人），成為詐團近年收購金融人頭帳號的供應大戶。本報資料照片
在台工作的外籍移工（圖為示意，非詐騙當事人），成為詐團近年收購金融人頭帳號的供應大戶。本報資料照片
政府去年下半年起跨部會討論移工人頭帳戶問題，研議對離境、失聯移工限制金融帳戶功能，有機關提出恐有歧視移工疑慮，打詐官警則認為，離境、失聯移工幾無正當理由使用帳戶，應限制功能，不只移工，也要限制國人大量開戶，避免人頭戶氾濫。

高檢署、金管會、勞動部移民署及警政署開會，研議是否限制離境、失聯移工帳戶功能。金管會表示，透過高檢署與勞動部聯繫，釐清是否有保留帳戶需求及必要，另研議移工離境後強制結清薪資帳戶相關規定；移工離境，可能仍有尚未結清薪資入帳，也可能再返台工作，為免人頭戶管理被曲解為對移工歧視，須妥善因應，這些問題都有討論。

金管會指出，檢討金融機構查詢機制，與移民署討論讓金融機構可批次查詢移工居留證是否有效、是否出境及行方不明等資料，以管控異常帳戶。

為防制人頭戶，金管會指示銀行，加強控管尚未成為警示帳戶的可疑帳戶。金管會說，已請各銀行將銀行公會彙整的共通性態樣納入預警指標或內部作業規範，銀行公會也定期檢討共通性態樣。

曾任台北地檢署主任檢察官的律師王銘裕建議，限制帳戶僅本人使用，其他人不得提領及轉帳，對失智、行動不便、臥病在床或有特殊原因，再採特例開放由指定親屬代理。他說，通常販賣或被騙人頭帳戶，都是閒置未使用的，「因為不會把薪轉戶提供給詐團」，銀行可管制帳戶數，例如開設帳戶要清楚說明理由，再透過聯徵過濾，並對長期未使用帳戶，採類似信用卡的通知終止。

勞動部 失智 失聯 移工 移民署

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